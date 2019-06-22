Футбол

Бразилия разгромила Перу на Кубке АмерикиГазета.Ru 16:55

В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт". Бразильцы выиграли со счетом 5:0. Уже на 12-й минуте Каземиро открыл счет голам бразильской команды.
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