Футбол

Бразилия разгромила Гондурас в товарищеском матче со счётом 7:0Чемпионат 17:07

Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила национальную команду Гондураса со счётом 7:0. Встреча состоялась в Порту-Алегри на стадионе "Жозе Пинейро Борда". Обслуживал матч уругвайский арбитр Андрес Кунья.
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Cборная Бразилии забила семь мячей в ворота Гондураса в товарищеском матче

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Бразилия разгромила Гондурас в товарищеском матче со счётом 7:0

Чемпионат17:07

Сборная Бразилии забила семь безответных мячей команде Гондураса

Газета.Ru17:04
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:13, Ашберн
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Голикова рассказала об эффекте соцконтрактов

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Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

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Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

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Государство
Государство в Центральной Америке. Столица - город Тегусигальпа. Страна была также известна в прошлом как Испанский Гондурас, для отличия от Британского Гондураса, который впоследствии стал государством Белиз. Граничит с Никарагуа на юго-востоке, Сальвадором на юго-западе и Гватемалой на западе. Омывается Карибским морем на севере и Тихим океаном на юге.
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