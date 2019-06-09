Футбол

Бразилия разгромила Гондурас в товарищеском матче со счётом 7:0Чемпионат 17:07

Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила национальную команду Гондураса со счётом 7:0. Встреча состоялась в Порту-Алегри на стадионе "Жозе Пинейро Борда". Обслуживал матч уругвайский арбитр Андрес Кунья.
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Еще один игрок сборной Бразилии может пропустить Кубок Америки из-за травмы

Спорт-Экспресс20:10

Хавбек «Аякса» Нерес забил первый гол за сборную Бразилии

Sports.ru16:35

Сборная Бразилии забила семь безответных мячей команде Гондураса

Газета.Ru17:04

Сборная Бразилии разгромила команду Гондураса

Матч ТВ17:24

Бразилия разгромила Гондурас в товарищеском матче со счётом 7:0

Чемпионат17:07

Сборная Бразилии одержала самую крупную победу с 2012 года

Sport24.ru17:10

США – Венесуэла: северяне против южан

Все про Спорт рувчера в 18:23
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Авто

Skoda Scala получила «заряженную» версию

Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Экономика

Голикова: потери соцфондов из-за теневой занятости составляют около 2,3 трлн рублей в год

Социальные фонды недополучают около 2,3 трлн рублей в год из-за теневой занятости граждан.
Обновлено в 19:24
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Автоспорт

Стюарды Гран-при Канады рассказали о причинах наказания Феттеля

Стюарды объяснили причины вынесения штрафа немецкому пилоту "Феррари" в гонке Гран-при Канады "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:25
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Финансы

Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность

Часть российских семей находится у черты бедности. Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности.
Обновлено в 20:02
Политика

США признали итоги выборов в Молдавии

Госдеп заявил, что выборы в Молдавии были конкурентными и выражают волю народа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:34
Общество

С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей

С начала основного периода Единого госэкзамена (ЕГЭ-2019) более 500 нарушителей были удалены с экзаменов за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Киселев сообщил результаты анализов Голунова на наркотики

Телеведущий Дмитрий Киселев сообщил результаты анализов журналиста "Медузы" Ивана Голунова на наркотики.
Обновлено в 15:53
Здоровье

Москвичей предупредили о проблемах со здоровьем из-за жары

В московском департаменте здравоохранения назвали тошноту, головокружение, головные боли и ломоту в мышцах первыми симптомами перегрева на солнце.
Обновлено в 04:04
Общество

Составлен рейтинг самых полезных завтраков

Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено в 05:51
Экономика

Ford рассчитался с российскими долгами

Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога.
Обновлено в 12:05
Экономика

«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»

Микрокредитная компания (МКК) «Второй шанс» планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования.
Обновлено в 18:57
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Обновлено в 08:42
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
Обновлено в 17:49
Экономика

Минтруд: падение рождаемости связано с низкими доходами населения

Падение рождаемости в течение последних лет связано с низкими доходами населения, чем с сокращением числа женщин детородного возраста.
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие

Военные ВСУ подорвались на мине в Донбассе

Обновлено в 18:14
Происшествия

Канал «Россия 24» исправил сюжет о Голунове

Федеральный телеканал «Россия 24» переделал сюжет об арестованном журналисте Meduza Иване Голунове.
Обновлено в 11:02
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Обновлено в 08:25
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Политика

Медведев может обсудить на встречах в Женеве украинское урегулирование

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего визита в Женеву 10-11 июня может обсудить в двусторонних контактах с коллегами вопросы урегулирования ситуации на Украине.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес

Собчак вышла на красную дорожку «Кинотавра» без Богомолова

Судя по всему, Богомолов не стал ревновать Собчак к актеру. Как пишет газета "Комсомольская Правда", журналистка приехала в Сочи на неделю.
Обновлено в 13:28
Футбол

Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Политика

«Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня в 12:00.
Обновлено в 04:41
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра»

Обновлено в 14:57
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
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Государство
Государство в Центральной Америке. Столица - город Тегусигальпа. Страна была также известна в прошлом как Испанский Гондурас, для отличия от Британского Гондураса, который впоследствии стал государством Белиз. Граничит с Никарагуа на юго-востоке, Сальвадором на юго-западе и Гватемалой на западе. Омывается Карибским морем на севере и Тихим океаном на юге.
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