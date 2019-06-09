Бразилия разгромила Гондурас в товарищеском матче со счётом 7:0Чемпионат 17:07

Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила национальную команду Гондураса со счётом 7:0. Встреча состоялась в Порту-Алегри на стадионе "Жозе Пинейро Борда". Обслуживал матч уругвайский арбитр Андрес Кунья.

Бразилия разгромила Гондурас в товарищеском матче со счётом 7:0

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