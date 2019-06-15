Футбол

Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019Российская газета 05:45

В Бразилии стартовал Кубок Америки-2019. В матче открытия турнира, проходившем на стадионе "Морумби" в Сан-Паулу, хозяева поля разгромили сборную Боливии - 3:0. На игру пятикратные чемпионы мира вышли в ретро-форме: в белых футболках и синих трусах.
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Коутиньо стал Неймаром, но Бразилия все равно плоха

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Дубль Коутиньо помог Бразилии победить Боливию в первом матче Кубка Америки

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