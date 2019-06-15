Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019Российская газета 05:45

В Бразилии стартовал Кубок Америки-2019. В матче открытия турнира, проходившем на стадионе "Морумби" в Сан-Паулу, хозяева поля разгромили сборную Боливии - 3:0. На игру пятикратные чемпионы мира вышли в ретро-форме: в белых футболках и синих трусах.

Политика Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Экономика Свердловская область представит в Харбине новейшие технологии Производители электронного оборудованиия, оснастки для крупных производств и представители туристического бизнеса надеются установить новые деловые связи.

Происшествия Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Происшествия Нашелся пропавший кот Бари Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.

Транспорт Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро На Люблинско-Дмитровской линии метрополитена начались работы по продлению тоннеля на север столицы, сообщил Сергей Собянин.

Политика Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.

Кино Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Общество Познер отреагирвал на скандал с Малышевой после передачи о «кретинах» Малышеву подвергли критике после выпуска передачи о "детях-кретинах". В заставке программы одним из лозунгов был "Мой ребенок - идиот".

Музыка Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.

Происшествия Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.

Политика Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей Президент Украины Владимир Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.

Политика Власти Гонконга отложили рассмотрение закона об экстрадиции в Китай Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила, что рассмотрение вызвавшего массовые протесты законопроекта об экстрадиции в Китай отложено, однако полностью этот вопрос не снимается, передает издание South China Morning Post.