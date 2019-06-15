Футбол
Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019Российская газета 05:45
В Бразилии стартовал Кубок Америки-2019. В матче открытия турнира, проходившем на стадионе "Морумби" в Сан-Паулу, хозяева поля разгромили сборную Боливии - 3:0. На игру пятикратные чемпионы мира вышли в ретро-форме: в белых футболках и синих трусах.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:08, Вашингтон
Кино
Юлия Пересильд зажгла на «Кинотавре»
Обновлено в 04:41
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Экономика
Свердловская область представит в Харбине новейшие технологии
Производители электронного оборудованиия, оснастки для крупных производств и представители туристического бизнеса надеются установить новые деловые связи.
Обновлено вчера в 10:59
Спорт
Афанасьева выиграла ЧР по ходьбе на 50 км с мировым рекордом
Обновлено в 07:25
Происшествия
Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
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Обновлено в 06:56
Происшествия
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Обновлено в 03:43
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Транспорт
Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро
На Люблинско-Дмитровской линии метрополитена начались работы по продлению тоннеля на север столицы, сообщил Сергей Собянин.
Обновлено в 07:28
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Футбол
Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»
Обновлено в 06:42
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Общество
Познер отреагирвал на скандал с Малышевой после передачи о «кретинах»
Малышеву подвергли критике после выпуска передачи о "детях-кретинах". В заставке программы одним из лозунгов был "Мой ребенок - идиот".
Обновлено в 04:41
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:31
Происшествия
Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров
В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено вчера в 01:11
Футбол
Экс-нападающий «Зенита» и «Рубина» может перейти в «Рому»
Напомним, что в России Рондон выступал за «Рубин» (2012-14) и «Зенит» (2014-15).
Обновлено в 05:45
Экономика
В ЦБ задумались о запуске собственной цифровой валюты
Банк России рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 07:48
Политика
Власти Гонконга отложили рассмотрение закона об экстрадиции в Китай
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила, что рассмотрение вызвавшего массовые протесты законопроекта об экстрадиции в Китай отложено, однако полностью этот вопрос не снимается, передает издание South China Morning Post.
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Здоровье
Как бороться с эректильной дисфункцией
В 1999 году американские исследователи выяснили, что в 1995 году во всем мире насчитывалось более 152 млн мужчин с эректильной дисфункцией.
Обновлено в 08:00
Здоровье
Пик активности. В Горном Алтае клещи кусают чаще, чем в прошлом году
Пик активности клещей в Республике Алтай наблюдается прямо сейчас.
Обновлено в 04:46