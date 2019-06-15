Футбол
Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка АмерикиSoccer.ru вчера в 22:21
Сборная Бразилии одержала победу над Боливией в матче открытия Кубка Америки-2019. Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус начал встречу в запасе.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:39, Вашингтон
Происшествия
Утка спровоцировала ДТП на Пулковском шоссе
Обновлено в 08:25
Здоровье
Травяные и цветочные чаи: как влияют на здоровье мята и зверобой
Что касается цветочных и травяных чаев, то надеяться на исцеление каких-то болезней с их помощью не стоит, хотя они действительно способны помочь, если организм плохо реагирует на кофеин из обычных кофе или чая.
Обновлено в 05:54
Политика
Пушков отреагировал на слова Шредера о Крыме
Комментируя слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России, Пушков заявил, что это "признают многие западные политики", от экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена до вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Цыгане изложили свою версию конфликта в селе под Пензой
Массовая драка в селе Чемодановка Пензенской области произошла из-за ссоры детей.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери
Обновлено вчера в 16:11
Общество
Сын Алибасова рассказал о самочувствии отца
Обновлено в 09:09
Происшествия
В администрации Ваганьковского кладбища в Москве произошел взрыв
Взрыв произошел в здании администрации Ваганьковского кладбища Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил «5 канал».
Обновлено в 09:18
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Политика
Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс
Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроектов, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Донбассе.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий
В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 09:12
Общество
В РПЦ призвали усилить патриотическое воспитание в школах
Руководитель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что РПЦ полагает, что в школах нужно уделять больше внимания патриотическому воспитанию, пишет «mk.ru».
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб
Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами
Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
"Для выявления угроз навигационной безопасности гражданским судам, связанных с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы, задействованными подразделениями Балтийского флота осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений", — заявили в Центре управления обороной.
Обновлено в 07:09
Космос
На снимках Солнца обнаружен выходящий из него огромный НЛО
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках Солнца выходящий из него огромный НЛО.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Общество
В Саратовской области ожидаются грозы с градом и сильным ветром
Завтра, 16 июня, в Саратовской области ожидаются грозы с градом и порывами ветра до 18 метров в секунду.
Обновлено в 07:01
Здоровье
Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде
Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
Сброшенная Су-34 бомба «похоронила» десятки боевиков
Видео атаки группировки боевиков российским истребителем Су-34 при помощи бомбового удара недавно было опубликовано в Сети.
Обновлено в 05:01
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил россиянам их права при задержке авиарейсов
Роспотребнадзор напомнил россиянам о том, какие права есть у граждан и что они могут требовать у авиаперевозчиков в случае задержки рейсов.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле
Обновлено вчера в 08:21
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше
Спортивно-тренировочный самолет Як-52 потерпел крушение во время авиационного шоу в польском городе Плоцк в субботу, 15 июня.
Обновлено в 08:40
Кино
Юлия Пересильд зажгла на «Кинотавре»
Юлия Пересильд зажгла на "Кинотавре" В рамках основной конкурсной программы в пятницу, 14 июня, на "Кинотавре" прошел премьерный показ фильма "Sheena667".
Обновлено в 04:41
Экономика
ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты
Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56