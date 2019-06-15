Футбол

Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка АмерикиSoccer.ru вчера в 22:21

Сборная Бразилии одержала победу над Боливией в матче открытия Кубка Америки-2019. Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус начал встречу в запасе.
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Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019

Российская газета05:45

Дубль Коутиньо помог Бразилии победить Боливию в первом матче Кубка Америки

Советский спорт00:15

Победа над Боливией стала для сборной Бразилии 100-й в Кубке Америки

Sport24.ru00:57

Кубок Америки начался: Бразилия сыграла в ретро-форме и размазала Боливию, а Коутиньо положил два

Sports.ru04:42

Нерес впечатлен голом Эвертона в ворота Боливии

Спорт-Экспресс04:53

Бразилия одержала 100-ю победу в Кубке Америки

Чемпионат02:03

Бразилия — Боливия. Прогноз (к. 2.02) на тоталы в матче Кубка Америки 15 июня 2019 года

LiveSport.ru13 июня в 08:30
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:39, Вашингтон
Армия и оружие

Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий

Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 03:00
Происшествия

Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье

Семеро человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Среди получивших ранения двое россиян.
Обновлено в 06:22
Политика

Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер решила не участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.
Обновлено в 06:00
Политика

Зузана Чапутова принесла присягу в качестве нового президента Словакии

Юрист и общественный деятель Зузана Чапутова, которой через шесть дней исполнится 46 лет, принесла в субботу в Братиславе присягу в качестве нового президента Словацкой республики.
Обновлено в 06:29
Религия

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

В России наступила Троицкая родительская суббота. В православной традиции это день общеправославного поминовения усопших.
Обновлено в 01:56
Общество

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 04:36
Технологии

Робот ответил на издевательства людей

Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Замглавы Минобороны вручил лейтенантские погоны выпускникам Военного университета

Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Андрей Картаполов принял участие в церемонии выпуска офицеров Военного университета Минобороны РФ.
Обновлено в 04:08
Политика

Израиль отказался поддерживать заявление СВМДА по статусу Иерусалима

Израиль не поддержал ряд пунктов декларации саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в частности касающегося неприятия односторонних действий по статусу Иерусалима, следует из текста декларации.
Обновлено в 05:24
Кино

За финал «Игры престолов» извинился Джон Сноу

Герой культовой киносаги «Игра престолов» извинился за ее окончание.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Власти высказались по поводу отчета о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 10:12
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено вчера в 12:10
Игры

Ночью в Dota Underlords вышло обновление с исправлениями ошибок

Ранняя версия Dota Underlords стала доступной для игры обладателям Battle Pass в Dota 2 в ночь с 13 на 14 июня.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Технологии

Крупнейший в мире самолет был выставлен на продажу за 400 млн долларов

Компания Vulcan выразила желание продать проект самого большого воздушного судна в мире за 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа

Украине грозит чрезвычайная ситуация из-за нехватки газа.
Обновлено вчера в 22:38
Транспорт

Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва – Казань

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено вчера в 03:49
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии

«Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса.
Обновлено в 01:21
Экономика

Титов выступил на российско-китайском деловом форуме

Россия бы хотела, чтобы Китай снизил барьерные ограничения на российские сельскохозяйственные товары, чтобы нарастить объемы экспорта в КНР этого вида продукции, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Харбине.
Обновлено в 03:30
Политика

Правительство Молдавии уходит в отставку

Владимир Чеботарь сообщает, что правительство, уволенное президентом Молдавии Игорем Додоном, уходит в отставку.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы

Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне

Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено вчера в 15:44
Авто

Прореха в законе — как уйти от транспортного налога легально?

Автомобилисты делятся способом уйти от налоговой мзды вполне легально и без обмана.
Обновлено в 04:26
Авто

Renault Arkana: важная информация о новинке

Обновлено в 06:08
Происшествия

Грузовик въехал в автобусную остановку в Ленинградской области

Один пешеход получил легкую травму в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в автобусную остановку.
Обновлено в 05:46
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Транспорт

Построен первый железнодорожный путь Крымского моста

Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с полуострова на материк, передает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено вчера в 00:38
Происшествия

На Серовском тракте произошло смертельное ДТП

Авария произошла 15 июня на участке Серовского тракта от Екатеринбурга до Невьянска.
Обновлено в 04:57
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