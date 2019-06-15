Футбол
Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка АмерикиSoccer.ru вчера в 22:21
Сборная Бразилии одержала победу над Боливией в матче открытия Кубка Америки-2019. Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус начал встречу в запасе.
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Бразилия — Боливия. Прогноз (к. 2.02) на тоталы в матче Кубка Америки 15 июня 2019 года
LiveSport.ru13 июня в 08:30
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:39, Вашингтон
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