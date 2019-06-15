Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка АмерикиSoccer.ru вчера в 22:21

Сборная Бразилии одержала победу над Боливией в матче открытия Кубка Америки-2019. Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус начал встречу в запасе.

Армия и оружие Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».

Происшествия Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье Семеро человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Среди получивших ранения двое россиян.

Политика Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер решила не участвовать в выборах в Мосгордуму.

Происшествия Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.

Политика Зузана Чапутова принесла присягу в качестве нового президента Словакии Юрист и общественный деятель Зузана Чапутова, которой через шесть дней исполнится 46 лет, принесла в субботу в Братиславе присягу в качестве нового президента Словацкой республики.

Религия Православные отмечают Троицкую родительскую субботу В России наступила Троицкая родительская суббота. В православной традиции это день общеправославного поминовения усопших.

Армия и оружие Замглавы Минобороны вручил лейтенантские погоны выпускникам Военного университета Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Андрей Картаполов принял участие в церемонии выпуска офицеров Военного университета Минобороны РФ.

Политика Израиль отказался поддерживать заявление СВМДА по статусу Иерусалима Израиль не поддержал ряд пунктов декларации саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в частности касающегося неприятия односторонних действий по статусу Иерусалима, следует из текста декларации.

Игры Ночью в Dota Underlords вышло обновление с исправлениями ошибок Ранняя версия Dota Underlords стала доступной для игры обладателям Battle Pass в Dota 2 в ночь с 13 на 14 июня.

Технологии Крупнейший в мире самолет был выставлен на продажу за 400 млн долларов Компания Vulcan выразила желание продать проект самого большого воздушного судна в мире за 400 миллионов долларов.

Происшествия Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.

Транспорт Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва – Казань Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса.

Экономика Титов выступил на российско-китайском деловом форуме Россия бы хотела, чтобы Китай снизил барьерные ограничения на российские сельскохозяйственные товары, чтобы нарастить объемы экспорта в КНР этого вида продукции, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Харбине.

Политика Правительство Молдавии уходит в отставку Владимир Чеботарь сообщает, что правительство, уволенное президентом Молдавии Игорем Додоном, уходит в отставку.

Происшествия Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.

Происшествия Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.

Происшествия Грузовик въехал в автобусную остановку в Ленинградской области Один пешеход получил легкую травму в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в автобусную остановку.

Политика Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".

Транспорт Построен первый железнодорожный путь Крымского моста Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с полуострова на материк, передает инфоцентр "Крымский мост".