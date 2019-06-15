Футбол
Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка АмерикиSoccer.ru вчера в 22:21
Сборная Бразилии одержала победу над Боливией в матче открытия Кубка Америки-2019. Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус начал встречу в запасе.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:13, Вашингтон
Авто
Опубликованы изображения Dodge RAM с ретро-деталями от SRT-10
Обновлено вчера в 12:02
Единоборства
СМИ узнали детали нового контракта Федора Емельяненко с Bellator
Новый контракт российского бойца MMA Федора Емельяненко с Bellator рассчитан на три боя, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 05:05
Игры
Итоги E3 2019: во что мы будем играть в ближайший год?
Обновлено в 06:36
Кино
Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:45
Политика
Мэр Риги раскритиковал идею сноса памятника воинам-освободителям
Мэр Риги Дайнис Турлайс раскритиковал преложение о сносе установленного в городе памятника воинам-освободителям.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Глава автономии цыган изложила свою версию конфликта в Чемодановке
Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала о причине массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено в 09:01
Общество
В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Массовая авария остановила движение на МКАД
По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео
Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Здоровье
В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Политика
Испанский суд не стал отменять национальный ордер на арест Пучдемона
Верховный суд Испании отказался отменить национальный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавшего в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери
Обновлено вчера в 16:11
Армия и оружие
Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти
В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие
Су-34 уничтожил с Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва
По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
Обновлено в 09:53
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Финансы
Центральный банк снизил ключевую ставку
Последний раз главный Банк России принял такое решение в марте 2018 года. Тогда ставку снизили до 7,5% годовых.
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%
Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа
Украине грозит чрезвычайная ситуация из-за нехватки газа.
Обновлено вчера в 22:38
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Кино
Актриса озвучивания проговорилась о дате релиза The Last Of Us Part 2
За пару недель до E3 Sony объявила дату релиза Death Stranding, но вот о дате выхода The Last of Us: Part 2 мы, вопреки слухам, так и не узнали.
Обновлено вчера в 12:14
Авто
«Мазда Соллерс» начала серийное производство двигателей для Японии
«Мазда Соллерс» приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Звезду «Универа» задержали в центре Москвы
Обновлено в 05:05
Футбол
Данченко перешел в казанский «Рубин»
Обновлено в 10:45
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Политика
В Японии ответили на заявление США о танкерах в Оманском заливе
Правительство Японии ответило на заявления США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 10:02
Политика
Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса в самое ближайшее время.
Обновлено в 08:34