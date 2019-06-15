Футбол

Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка АмерикиSoccer.ru вчера в 22:21

Сборная Бразилии одержала победу над Боливией в матче открытия Кубка Америки-2019. Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус начал встречу в запасе.
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