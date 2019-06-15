Футбол
Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка АмерикиВести.Ru вчера в 22:30
В бразильском городе Морумби стартовал престижнейший футбольный турнир — Кубок Америки. В первом матче турнира сборная Бразилии, выступающая в роли хозяина турнира, встречалась с командой Боливии и добилась разгромной победы – 3:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки, Коутиньо оформил дубль
Чемпионатвчера в 22:22
Бразилия — Боливия. Прогноз (к. 2.02) на тоталы в матче Кубка Америки 15 июня 2019 года
LiveSport.ru13 июня в 08:30
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 00:33, Вашингтон
Футбол
Рибери: хочу поиграть ещё два сезона, жду хорошего предложения
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, покидающий клуб по окончании сезона, ответил на вопрос о своём будущем.
Обновлено вчера в 20:59
Авто
Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России
В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
На ЕКАД фура загорелась после столкновения с цементовозом
14 июня на участке трассы между Серовским и Москвовским трактами водитель КАМАЗа-цементовоза потерял управление и допустил выезд на встречную полосу, где ехала фура, пишет портал Е1.
Обновлено в 00:17
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении
Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Религия
Православные празднуют Троицкую родительскую субботу
У православных христиан 15 июня наступил праздник родительской (Троицкой) субботы, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:19
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль на линии B0
Крупнейший российский производитель легковушек АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль на линии B0. Им стал высокий хэтчбек Lada Xray Cross.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В Москве задержали актера из «Универа» за мат
Обновлено в 00:20
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено вчера в 14:46
Культура
Шедевры коллекции Литмузея выставили в здании на Зубовском бульваре
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено 13 июня в 16:41
Общество
В кабмине рассказали о планах по развитию сети 5G в российских городах
Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено в 00:05
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Шойгу поздравил первых выпускников Кызылского кадетского училища
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
Присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения, его одобрило население, поэтому о каких-либо «агрессивных действиях» речи не идет.
Обновлено в 00:04
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено вчера в 05:47
Экономика
Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка
Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
Обновлено вчера в 10:40
Экономика
Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым
Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Кино
Педро Альмодовар получит почетного «Золотого льва»
Обновлено вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 00:38
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
В Московской области в городском округе Солнечногорск легкомоторный самолет был вынужден совершить жесткую посадку.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Торгпред России рассказал о ситуации с поставками свинины в Китай
Торгпред России в Китае Сергей Инюшин в беседе с РИА Новости сообщил, что за последние два года начались поставки молока и российского замороженного мяса птицы в Китай.
Обновлено вчера в 22:58