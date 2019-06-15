Футбол
Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка АмерикиВести.Ru вчера в 22:30
В бразильском городе Морумби стартовал престижнейший футбольный турнир — Кубок Америки. В первом матче турнира сборная Бразилии, выступающая в роли хозяина турнира, встречалась с командой Боливии и добилась разгромной победы – 3:0.
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Бразилия — Боливия. Прогноз (к. 2.02) на тоталы в матче Кубка Америки 15 июня 2019 года
LiveSport.ru13 июня в 08:30
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