Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка АмерикиВести.Ru вчера в 22:30

В бразильском городе Морумби стартовал престижнейший футбольный турнир — Кубок Америки. В первом матче турнира сборная Бразилии, выступающая в роли хозяина турнира, встречалась с командой Боливии и добилась разгромной победы – 3:0.

Политика Трамп заявил, что «не очень верит» в существование НЛО Президент Дональд Трамп сомневается в существовании неопознанных летательных объектов, несмотря на большое число докладов пилотов ВВС по этому поводу, сообщает телеканал ABC News.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.

Наука В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.

Происшествия Суд приговорил к 4-м годам условно бизнесмена за пытки над детьми Судья изучил уголовное дело и приговорил бизнесмена к 4-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Экономика Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.

Политика Зеленский порезвился в фонтане В Мариуполе президент Украины Владимир Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан. Этот момент попал на видео, которое выложено в Сети.

Политика Глава Демократической партии Молдавии покинул страну Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.

Происшествия Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.

Общество Урин выразил соболезнования в связи с кончиной Дзеффирелли Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин от имени ГАБТ выразил искренние соболезнования в связи с кончиной итальянского оперного и кинорежиссера Франко Дзеффирелли.

Происшествия Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.

Политика Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.

Политика Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Музыка Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.

Наука Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.