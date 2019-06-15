Футбол
Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка АмерикиВести.Ru вчера в 22:30
В бразильском городе Морумби стартовал престижнейший футбольный турнир — Кубок Америки. В первом матче турнира сборная Бразилии, выступающая в роли хозяина турнира, встречалась с командой Боливии и добилась разгромной победы – 3:0.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:44, Вашингтон
Происшествия
В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами
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Обновлено в 14:49
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Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Наука
В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита
Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
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Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 14:32
Происшествия
Суд приговорил к 4-м годам условно бизнесмена за пытки над детьми
Судья изучил уголовное дело и приговорил бизнесмена к 4-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
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Обновлено в 01:43
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено вчера в 13:05
Политика
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Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Общество
Урин выразил соболезнования в связи с кончиной Дзеффирелли
Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин от имени ГАБТ выразил искренние соболезнования в связи с кончиной итальянского оперного и кинорежиссера Франко Дзеффирелли.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Религия
Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 03:41
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено в 14:22
Политика
Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям
В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Наука
Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими
Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
В Китае рассказали о превосходстве России над США в гонке гиперзвукового вооружения
Наличие у России сверхзвукового оружия тревожит Соединенные Штаты.
Обновлено в 13:21
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
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Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
F-35 малоэффективны против России — польский эксперт
Главный редактор журнала «Армия и Техника» Анджей Кинский в видеоинтервью для газеты Rzecpospolita заявил, что закупаемые Польшей в США истребители пятого поколения F-35 не будут очень эффективными против России.
Обновлено в 10:20
Футбол
Чиро Иммобиле и «Фрозиноне» попали в скандал с договорными матчами
Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле и итальянский "Фрозиноне" засветились в скандале с договорными матчами.
Обновлено в 13:16