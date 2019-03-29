Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из ВенесуэлыИзвестия вчера в 18:13

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
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Россия должна отозвать своих военных специалистов из Венесуэлы - с таким требованием выступил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, передает Reuters
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Газета.Ru04:46

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Почему Бразилия призвала Россию вывести военнослужащих из Венесуэлы

RT на русском08:12

Бразилия требует от России увезти своих военных из Венесуэлы

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МИД Бразилии призвал Россию отозвать военных из Венесуэлы

Rambler News Serviceвчера в 14:50

Бразилия призвала «устранить» присутствие российских военных в Венесуэле

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МИД Бразилии: военные РФ должны покинуть Венесуэлу, если они там для поддержки Мадуро

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Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

РИА Новостивчера в 18:54

Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

РБКвчера в 14:09
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Общество

Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Прокуратура взялась за медиков, заклеивших скотчем рану инвалида

Новороссийские медики после операции инвалиду заклеили хирургический разрез скотчем. Эта история шокировала социальные сети.
Обновлено в 07:59
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Экономика

Медведев уверен, что дело Калви связано с конфликтом акционеров

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него нет точной информации по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, но выразил уверенность, что оно связано с конфликтом акционеров.
Обновлено в 09:31
Авто

Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигацией

Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено 27 марта в 10:57
Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Общество

Мэр Якутска заявила в полицию о шантаже со стороны журналистки

Обновлено в 07:42
Политика

Медведев уверен, что США никогда не отменят санкции в отношении России

США никогда не отменят санкции в отношении России, так как они многие годы строят свою политику на этом.
Обновлено в 09:21
Гаджеты

Canon анонсировала две камеры IVY CLIQ со встроенным принтером

Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Егор Крид прокомментировал слух об уходе из Black Star

В Сети уже несколько дней обсуждают слухи о том, что Егор Крид собирается покинуть лейбл Black Star.
Обновлено в 07:03
Футбол

Защитник «Барселоны» шуткой про «Реал» ответил на вопрос о сексе

Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике принял участие в юмористическом шоу La Resistencia, где ответил на вопросы о сексе и деньгах.
Обновлено в 08:50
Космос

Житель южной Бразилии стал очевидцем появления внеземного объекта

Житель южной Бразилии стал очевидцем появления внеземного объекта, который не получилось классифицировать.
Обновлено вчера в 04:46
Политика

Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине

Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Экономика

Минстрой попросил банки активнее включаться в проектное финансирование жилищного строительства в регионах

Активнее включаться в проектное финансирование жилищного строительства в регионах призвал банки заместитель министра строительства и коммунального хозяйства Никита Стасишин.
Обновлено в 07:17
Экономика

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

«Открытие Арена» признана стадионом года по версии Sport Business Awards

28 марта состоялось награждение лауреатов премии в области спортивного бизнеса по версии Sport Business Awards.
Обновлено в 08:26
Здоровье

Врачи восстановили диафрагму с помощью полипропилена

Пациент обратился к врачам с диафрагмальной грыжей Бохдалека, не позволявшей ему нормально дышать и даже наклониться, чтобы завязать шнурки.
Обновлено в 07:57
Культура

Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ

Обновлено в 07:06
Игры

На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился первый постер игры

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 внезапно напомнили о себе, опубликовав на официальном сайте проекта первый полноценный (и очень стильный) арт, на котором изображен обычный вольный сталкер.
Обновлено вчера в 15:00
Музыка

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено вчера в 21:50
Спорт

Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт

По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.
Обновлено в 03:54
Экономика

В ПФР напомнили о повышении пенсий с 1 апреля

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Политика

Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Происшествия

В «Роснефти» прокомментировали дело Ишаева

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, ставший фигурантом дела о хищениях в «Роснефти», уже год не работает в компании.
Обновлено вчера в 09:36
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Новый этап: в шоу «Голос. Дети – 6» стартуют поединки

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Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали

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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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