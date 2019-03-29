Бразилия призвала Россию отозвать военных из ВенесуэлыИзвестия вчера в 18:13

с чего всё началось

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

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Происшествия Прокуратура взялась за медиков, заклеивших скотчем рану инвалида Новороссийские медики после операции инвалиду заклеили хирургический разрез скотчем. Эта история шокировала социальные сети.

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Происшествия WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).

Политика Медведев уверен, что США никогда не отменят санкции в отношении России США никогда не отменят санкции в отношении России, так как они многие годы строят свою политику на этом.

Шоу-бизнес Егор Крид прокомментировал слух об уходе из Black Star В Сети уже несколько дней обсуждают слухи о том, что Егор Крид собирается покинуть лейбл Black Star.

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Происшествия После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.

Экономика Минстрой попросил банки активнее включаться в проектное финансирование жилищного строительства в регионах Активнее включаться в проектное финансирование жилищного строительства в регионах призвал банки заместитель министра строительства и коммунального хозяйства Никита Стасишин.

Экономика Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Футбол «Открытие Арена» признана стадионом года по версии Sport Business Awards 28 марта состоялось награждение лауреатов премии в области спортивного бизнеса по версии Sport Business Awards.

Здоровье Врачи восстановили диафрагму с помощью полипропилена Пациент обратился к врачам с диафрагмальной грыжей Бохдалека, не позволявшей ему нормально дышать и даже наклониться, чтобы завязать шнурки.

Игры На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился первый постер игры Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 внезапно напомнили о себе, опубликовав на официальном сайте проекта первый полноценный (и очень стильный) арт, на котором изображен обычный вольный сталкер.

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Армия и оружие Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.

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