Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из ВенесуэлыИзвестия вчера в 18:13
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
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с чего всё началось
Россия должна отозвать своих военных специалистов из Венесуэлы - с таким требованием выступил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, передает Reuters.Газета.Ru04:46
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