Бразилия призвала Россию отозвать военных из ВенесуэлыИзвестия вчера в 18:13

с чего всё началось

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Технологии Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.

Происшествия После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.

Музыка Molly спела про «Красивого мальчика» Экс-солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина, выступающая сегодня под псевдонимом Molly, выпустила новый сингл "Красивый мальчик".—

Общество В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.

Футбол Женская сборная России сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга женских сборных. Российская команда осталась на 25-м месте.

Армия и оружие СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.

Экономика Правила зачисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Политика Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине Песков добавил, что признание итогов голосования будет зависеть от того, как будут проходить выборы.

Экономика В 2018 году с карт физлиц похищено более 1 миллиарда рублей В общей сложности с карт физических лиц в прошлом году было похищено путем мошенничества порядка 1,4 миллиарда рублей.

Экономика Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.

Общество Хаб «Аэрофлота» в Красноярске начнет работу в 2020 году «Начало работы международного хаба запланировано на 2020 год, при этом уже к 2023 году годовой пассажиропоток компании «Аэрофлот» в Красноярске сможет достичь 1 млн человек», — говорится в сообщении перевозчика.

Происшествия ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Общество Главе Советска досталось из-за пугающего «праздника газификации» Глава администрации Советска имел неприятный разговор с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым из-за того, что главе региона пришлось объявлять о газификации микрорайона на фоне разрушенных зданий.

Спорт Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.

Политика Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.

Политика Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.

Общество Медведев поделился «лайфхаком», как противостоять хейтерам в соцсетях Отвечая на просьбу ведущей Яны Чуриковой поделиться своим "лайфхаком" противостояния хейтерам, Медведев отметил, что "к этому нужно привыкнуть".

Общество В Мексике вновь активизировался вулкан Попокатепетль Мощный взрыв зарегистрирован в четверг в кратере вулкана Попокатепетль, расположенного в окрестностях столицы Мексики, после чего произошел мощный выброс пепла на высоту 3 км. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на информацию Национального центра по предотвращению стихийных бедствий (СENAPRED) латиноамериканской страны.

Политика Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Происшествия Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».

Интернет «Яндекс» отказался от Mediascope Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев Mediascope заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.