Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из ВенесуэлыИзвестия вчера в 18:13

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Читать в источнике
с чего всё началось
Россия должна отозвать своих военных специалистов из Венесуэлы - с таким требованием выступил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, передает Reuters
.
Газета.Ru04:46

Подробнее о событии

Почему Бразилия призвала Россию вывести военнослужащих из Венесуэлы

RT на русском08:12

Бразилия требует от России увезти своих военных из Венесуэлы

Газета.Ru04:46

МИД Бразилии призвал Россию отозвать военных из Венесуэлы

Rambler News Serviceвчера в 14:50

Бразилия призвала «устранить» присутствие российских военных в Венесуэле

Взгляд.рувчера в 16:09

МИД Бразилии: военные РФ должны покинуть Венесуэлу, если они там для поддержки Мадуро

ТАССвчера в 15:33

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

РИА Новостивчера в 18:54

Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

РБКвчера в 14:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Технологии

Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Москве задержали избивавшую детей няню

Обновлено в 08:14
Политика

Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Музыка

Molly спела про «Красивого мальчика»

Экс-солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина, выступающая сегодня под псевдонимом Molly, выпустила новый сингл "Красивый мальчик".—
Обновлено в 07:55
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Религия

Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ

Обновлено в 01:23
Футбол

Женская сборная России сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга женских сборных. Российская команда осталась на 25-м месте.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов

Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Политика

Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине

Песков добавил, что признание итогов голосования будет зависеть от того, как будут проходить выборы.
Обновлено в 07:33
Экономика

В 2018 году с карт физлиц похищено более 1 миллиарда рублей

В общей сложности с карт физических лиц в прошлом году было похищено путем мошенничества порядка 1,4 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:34
Футбол

«Арсенал» вырвал победу у «Крыльев Советов» в матче молодежных команд

Обновлено в 06:04
Экономика

Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных

По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Политика

Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова

Обновлено в 08:19
Общество

Хаб «Аэрофлота» в Красноярске начнет работу в 2020 году

«Начало работы международного хаба запланировано на 2020 год, при этом уже к 2023 году годовой пассажиропоток компании «Аэрофлот» в Красноярске сможет достичь 1 млн человек», — говорится в сообщении перевозчика.
Обновлено в 05:04
Происшествия

ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года

ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:31
Наука

Сок из медузы разработали во Владивостоке

Обновлено вчера в 10:37
Общество

Главе Советска досталось из-за пугающего «праздника газификации»

Глава администрации Советска имел неприятный разговор с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым из-за того, что главе региона пришлось объявлять о газификации микрорайона на фоне разрушенных зданий.
Обновлено в 06:54
Спорт

Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги

Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет

Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия

Мужчина сорвался с обрыва Большого каньона при попытке сделать селфи

Обновлено в 07:15
Происшествия

Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске

Обновлено в 07:24
Политика

Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине

Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
Общество

Медведев поделился «лайфхаком», как противостоять хейтерам в соцсетях

Отвечая на просьбу ведущей Яны Чуриковой поделиться своим "лайфхаком" противостояния хейтерам, Медведев отметил, что "к этому нужно привыкнуть".
Обновлено в 08:09
Общество

В Мексике вновь активизировался вулкан Попокатепетль

Мощный взрыв зарегистрирован в четверг в кратере вулкана Попокатепетль, расположенного в окрестностях столицы Мексики, после чего произошел мощный выброс пепла на высоту 3 км. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на информацию Национального центра по предотвращению стихийных бедствий (СENAPRED) латиноамериканской страны.
Обновлено в 08:01
Политика

Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой

Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани

Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Интернет

«Яндекс» отказался от Mediascope

Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев Mediascope заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество

"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.
Обновлено в 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное