Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из ВенесуэлыИзвестия 18:13

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
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Бразилия призвала «устранить» присутствие российских военных в Венесуэле

Взгляд.ру16:09

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

РИА Новости18:54

Бразилия настаивает на выводе российских военных из Венесуэлы

News.ru16:40

Бразилия потребовала от России отозвать военных экспертов из Венесуэлы

RT на русском20:20

МИД Бразилии: военные РФ должны покинуть Венесуэлу, если они там для поддержки Мадуро

ТАСС15:33

МИД Бразилии призвал Россию отозвать военных из Венесуэлы

Rambler News Service14:50

Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

РБК14:09
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Экология

Мнение экологов: «Мусоросортировочный комплекс серьезным образом подрывает экологическое благополучие местных жителей»

Сегодня стартует опрос населения в рамках публичных обсуждений, касающиеся строительства мусороперерабатывающего комплекса.
Обновлено в 20:50
Экономика

Главу Swedbank уволили из-за скандала с отмыванием денег

Скандал вокруг Swedbank начался еще в феврале, когда шведский телеканал SVT сообщил, что банк может быть причастен к отмыванию денег.
Обновлено в 09:55
Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Авто

Porsche рассказал о тестах электромобиля Taycan

Компания Porsche рассказала о тестах, которые прошел перед запуском в производство первый серийный электромобиль марки Taycan.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских островов

Обновлено 26 марта в 18:27
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика

Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии

Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил новые снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 01:18
Экономика

Крупнейший российский девелопер хочет построить на острове Русском новый торговый центр

Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

Ирина Аманти встала на защиту экс-возлюбленного Юлии Началовой

Обновлено в 09:05
Политика

Трамп выбрал нового представителя Госдепа

Администрация президента США Дональда Трампа выбрала нового представителя Госдепартамента, передает MediaITE.
Обновлено в 18:35
Происшествия

Исчезнувшая в Южно-Сахалинске девочка нашлась

В Южно-Сахалинске нашли 14-летнюю восьмиклассницу Алену Пархоменко. Девочка не вернулась домой 28 марта.
Обновлено в 20:51
Политика

Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой

Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:59
Хоккей

Бывальцев: СКА бросал-бросал, но для голов нужно полезть с мясом

Нападающий петербургского СКА Алексей Бывальцев подвёл итоги проигранной встречи с московским ЦСКА (1:2).
Обновлено в 15:44
Общество

Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за неудобный график

В Министерстве труда и социальной защиты России предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе, а также неудобный график.
Обновлено в 14:00
Хоккей

Гол Панарина принес «Коламбусу» победу над «Монреалем»

"Коламбус" на своем льду обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). Автором победной шайбы стал российский нападающий Артемий Панарин.
Обновлено в 21:42
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Политика

США потратили за пять лет на армию Украины более $1,3 млрд

Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил «Известиям», что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 19:43
Космос

ESA: жители Земли смогут отправить на Марс свои аудиозаписи

Представители европейского космического агентства заявили, что жители Земли получат возможность отправить свои аудиозаписи на Марс.
Обновлено в 01:32
Культура

В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра

Обновлено вчера в 09:54
Кино

Создатели фильма «Братство» обратились за прокатным удостоверением

Создатели картины "Братство" режиссера Павла Лунгина обратились в Минкультуры за получением прокатного удостоверения, решение будет принято в течение двух недель, сообщила РИА Новости директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 10:55
Гаджеты

Роскачество составило новый рейтинг лучших смартфонов

Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) провело масштабное исследование смартфонов и составило рейтинг лучших моделей, куда вошли 25 новинок.
Обновлено в 03:57
Политика

Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс

Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым

По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
Футбол

Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»

Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.
Обновлено в 10:29
Экономика

Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии

В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено вчера в 08:30
Футбол

Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»

В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
Обновлено в 14:50
Общество

ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие

Главой Центрального командования ВС США назначен Кеннет Маккензи

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в четверг объявил о назначении Кеннета Маккензи на должность главы Центрального командования ВС США.
Обновлено в 20:16
Происшествия

Снятый на видео с обнаженной женщиной судья из Ставрополя лишился статуса

Камеры наблюдения запечатлели Макарова с обнаженной женщиной на АЗС. Запись была опубликована в сети в августе 2018 года.
Обновлено в 20:46
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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