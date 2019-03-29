Бразилия призвала Россию отозвать военных из ВенесуэлыИзвестия вчера в 18:13

с чего всё началось

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Политика Липецкие депутаты приняли отставку мэра Сергея Иванова Депутаты городского совета Липецка на внеочередном заседании согласовали добровольную отставку мэра Сергея Иванова.

Армия и оружие Военные корабли НАТО вошли в Черное море В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».

Происшествия Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Политика Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков преподнес российскому коллеге орловского скакуна и собаку местной породы тайган — ее также называют киргизской борзой.

Экономика Голикова рассказала о программе «Содействие занятости населения» Правительство РФ предлагает продлить реализацию госпрограммы "Содействие занятости населения" до 2024 года, на ее реализацию за шесть лет направят 402,8 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК).

Футбол Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com".

Происшествия WSJ: сбой в бортовой системе мог привести к крушению Boeing в Эфиопии Стали известны предварительные причины авиакастрофы, которую в Эфиопии потерпел пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines.

Политика Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.

Экономика «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Армия и оружие ВСУ восемь раз за сутки обстреляли ДНР Украинские оккупационные войска за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив по территории Республики 75 боеприпасов.

Политика Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.

Общество В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.

Политика Президенты США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне 11 апреля Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин проведут встречу 11 апреля в Вашингтоне, сообщает AP со ссылкой на заявления администраций глав двух государств.

Технологии Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).

Экономика Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».

Общество Извержение вулкана в Мексике запечатлели на видео В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль. Зрелище одновременно красивое и такое же пугающее.

Экономика Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.

Авто Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.

Политика Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).

Игры Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands Похоже, Gearbox неспроста намекала на скорый анонс Borderlands 3: компания выпустила первый тизер-трейлер Borderlands Mask of Mayhem.

Гаджеты В Сети появился первый чертеж iPhone XI В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.

Происшествия Михаила Абызова прослушивали два года до ареста Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.