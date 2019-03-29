Бразилия призвала Россию отозвать военных из ВенесуэлыИзвестия вчера в 18:13

с чего всё началось

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Экономика «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Политика Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

Спорт Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.

Гаджеты В Сети появились рендеры смартфона Oppo Reno с выдвижной камерой На просторах Сети оказались обнародованы рендерные изображения смартфона Oppo Reno, который обзавелся необычным решением в виде выдвижной камеры.

Здоровье Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.

Происшествия Шестилетний мальчик поймал выпавшего из окна ребенка В Польше на юге города Чеховице-Дзедзице шестилетний мальчик поймал выпавшего из окна трехлетнего ребенка.

Авто На заводе Ford во Всеволожске остановлен конвейер В городе Всеволожске Ленинградской области завод совместного предприятия американского автопроизводителя Ford и отечественного ПАО «Соллерс» остановил конвейер до 2 апреля.

Авто Chery оценила премиальный кроссовер Exeed TX в 1,25 млн. рублей Китайский автогигант Chery выводит на рынок роскошный кроссовер Exeed TX и его удлинённую версию Exeed TXL.

Политика США готовы продлить торговые переговоры с КНР Кадлоу заметил, что США в то же время могут отменить часть пошлин на товары из КНР, сохранив часть из них для "рычага" давления.

Общество Автошколы начнут согласовывать программы обучения с ГИБДД С 7 апреля 2019 года российские автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения будущих водителей.

Армия и оружие США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.

Футбол Диего Форлан: «„Интер“ после продажи Икарди намерен купить Гризманна» Бывший нападающий «Интера» и «Атлетико» Диего Форлан не исключил переезда в Италию форварда «матрасников» Антуана Гризманна.

Происшествия Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.

Политика Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.

Технологии Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.

Армия и оружие Корабли НАТО в Черном море попали на видео Турецкое агентство Demirören Haber Ajans опубликовало видео группы кораблей НАТО в Черном море.

Политика США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.

Авто В Сети показали тизер Ford Escape Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.

Общество Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами Местные власти обратили внимание на проблемы работников медучреждения после того, как в сети появилось видео, на котором медики смеются над докладом своей начальницы об их средних зарплатах.

Политика Посадки — новый опиум народа. Растущее могущество силовиков может уничтожить власть Кремля Петр Саруханов / "Новая газета" С паузой в два дня в Москве задержали сначала бывшего министра правительства Медведева Михаила Абызова, будто специально прилетевшего для этого из Италии, а затем бывшего Хабаровского губернатора Виктора Ишаева.