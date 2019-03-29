Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из ВенесуэлыИзвестия вчера в 18:13
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Читать в источнике
Оценить125
с чего всё началось
По его словам, поддержка Россией действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро может привести к углублению социально-экономического кризиса в стране.RT на русскомвчера в 20:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:48, Ашберн
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Спорт
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Гаджеты
В Сети появились рендеры смартфона Oppo Reno с выдвижной камерой
На просторах Сети оказались обнародованы рендерные изображения смартфона Oppo Reno, который обзавелся необычным решением в виде выдвижной камеры.
Обновлено вчера в 11:57
Здоровье
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Шестилетний мальчик поймал выпавшего из окна ребенка
В Польше на юге города Чеховице-Дзедзице шестилетний мальчик поймал выпавшего из окна трехлетнего ребенка.
Обновлено вчера в 14:44
Кино
Том Хэнкс может сыграть в фильме про Элвиса Пресли
Обновлено вчера в 15:25
Авто
На заводе Ford во Всеволожске остановлен конвейер
В городе Всеволожске Ленинградской области завод совместного предприятия американского автопроизводителя Ford и отечественного ПАО «Соллерс» остановил конвейер до 2 апреля.
Обновлено вчера в 11:45
Наука
В Петербурге создали робота-хирурга для проведения операций на мозге
Роботизированный манипулятор, предназначенный для проведения операций на мозге, создали ученые Северной столицы.
Обновлено вчера в 09:24
Авто
Chery оценила премиальный кроссовер Exeed TX в 1,25 млн. рублей
Китайский автогигант Chery выводит на рынок роскошный кроссовер Exeed TX и его удлинённую версию Exeed TXL.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева
Обновлено вчера в 01:57
Политика
США готовы продлить торговые переговоры с КНР
Кадлоу заметил, что США в то же время могут отменить часть пошлин на товары из КНР, сохранив часть из них для "рычага" давления.
Обновлено в 00:16
Наука
Коллайдер для очарованных кварков построят в Новосибирске
Обновлено 26 марта в 08:07
Армия и оружие
ВВС США запланировали замену межконтинентальных баллистических ракет
Обновлено вчера в 19:10
Общество
Автошколы начнут согласовывать программы обучения с ГИБДД
С 7 апреля 2019 года российские автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения будущих водителей.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Обновлено вчера в 20:14
Футбол
Диего Форлан: «„Интер“ после продажи Икарди намерен купить Гризманна»
Бывший нападающий «Интера» и «Атлетико» Диего Форлан не исключил переезда в Италию форварда «матрасников» Антуана Гризманна.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной
Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым
По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено вчера в 11:46
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено вчера в 13:24
Армия и оружие
Корабли НАТО в Черном море попали на видео
Турецкое агентство Demirören Haber Ajans опубликовало видео группы кораблей НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги
Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено вчера в 05:47
Здоровье
Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»
В забастовке участвует около половины персонала.
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие
Конгрессмены США внесли законопроект о запрете поставок F-35 Турции
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами
Местные власти обратили внимание на проблемы работников медучреждения после того, как в сети появилось видео, на котором медики смеются над докладом своей начальницы об их средних зарплатах.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Посадки — новый опиум народа. Растущее могущество силовиков может уничтожить власть Кремля
Петр Саруханов / "Новая газета" С паузой в два дня в Москве задержали сначала бывшего министра правительства Медведева Михаила Абызова, будто специально прилетевшего для этого из Италии, а затем бывшего Хабаровского губернатора Виктора Ишаева.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.
Обновлено вчера в 17:17