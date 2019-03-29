Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из ВенесуэлыИзвестия вчера в 18:13

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
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с чего всё началось
По его словам
, поддержка Россией действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро может привести к углублению социально-экономического кризиса в стране.
RT на русскомвчера в 20:20

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Бразилия потребовала от России отозвать военных экспертов из Венесуэлы

RT на русскомвчера в 20:20

Бразилия призвала Россию отозвать своих военных из Венесуэлы

РИА Новостивчера в 18:54

МИД Бразилии призвал Россию отозвать военных из Венесуэлы

Rambler News Serviceвчера в 14:50

Бразилия призвала «устранить» присутствие российских военных в Венесуэле

Взгляд.рувчера в 16:09

МИД Бразилии: военные РФ должны покинуть Венесуэлу, если они там для поддержки Мадуро

ТАССвчера в 15:33

Бразилия настаивает на выводе российских военных из Венесуэлы

News.ruвчера в 16:40

Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

РБКвчера в 14:09
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:48, Ашберн
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Обновлено вчера в 11:10
Спорт

Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Гаджеты

В Сети появились рендеры смартфона Oppo Reno с выдвижной камерой

На просторах Сети оказались обнародованы рендерные изображения смартфона Oppo Reno, который обзавелся необычным решением в виде выдвижной камеры.
Обновлено вчера в 11:57
Здоровье

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

Шестилетний мальчик поймал выпавшего из окна ребенка

В Польше на юге города Чеховице-Дзедзице шестилетний мальчик поймал выпавшего из окна трехлетнего ребенка.
Обновлено вчера в 14:44
Кино

Том Хэнкс может сыграть в фильме про Элвиса Пресли

Обновлено вчера в 15:25
Авто

На заводе Ford во Всеволожске остановлен конвейер

В городе Всеволожске Ленинградской области завод совместного предприятия американского автопроизводителя Ford и отечественного ПАО «Соллерс» остановил конвейер до 2 апреля.
Обновлено вчера в 11:45
Наука

В Петербурге создали робота-хирурга для проведения операций на мозге

Роботизированный манипулятор, предназначенный для проведения операций на мозге, создали ученые Северной столицы.
Обновлено вчера в 09:24
Авто

Chery оценила премиальный кроссовер Exeed TX в 1,25 млн. рублей

Китайский автогигант Chery выводит на рынок роскошный кроссовер Exeed TX и его удлинённую версию Exeed TXL.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

Обновлено вчера в 01:57
Политика

США готовы продлить торговые переговоры с КНР

Кадлоу заметил, что США в то же время могут отменить часть пошлин на товары из КНР, сохранив часть из них для "рычага" давления.
Обновлено в 00:16
Наука

Коллайдер для очарованных кварков построят в Новосибирске

Обновлено 26 марта в 08:07
Армия и оружие

ВВС США запланировали замену межконтинентальных баллистических ракет

Обновлено вчера в 19:10
Общество

Автошколы начнут согласовывать программы обучения с ГИБДД

С 7 апреля 2019 года российские автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения будущих водителей.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Обновлено вчера в 20:14
Футбол

Диего Форлан: «„Интер“ после продажи Икарди намерен купить Гризманна»

Бывший нападающий «Интера» и «Атлетико» Диего Форлан не исключил переезда в Италию форварда «матрасников» Антуана Гризманна.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.
Обновлено вчера в 21:50
Политика

Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым

По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено вчера в 11:46
Технологии

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено вчера в 13:24
Армия и оружие

Корабли НАТО в Черном море попали на видео

Турецкое агентство Demirören Haber Ajans опубликовало видео группы кораблей НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 22:38
Политика

США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги

Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
Авто

В Сети показали тизер Ford Escape

Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено вчера в 05:47
Здоровье

Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»

В забастовке участвует около половины персонала.
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие

В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая

Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие

Конгрессмены США внесли законопроект о запрете поставок F-35 Турции

Обновлено вчера в 18:30
Общество

Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами

Местные власти обратили внимание на проблемы работников медучреждения после того, как в сети появилось видео, на котором медики смеются над докладом своей начальницы об их средних зарплатах.
Обновлено вчера в 14:09
Политика

Посадки — новый опиум народа. Растущее могущество силовиков может уничтожить власть Кремля

Петр Саруханов / "Новая газета" С паузой в два дня в Москве задержали сначала бывшего министра правительства Медведева Михаила Абызова, будто специально прилетевшего для этого из Италии, а затем бывшего Хабаровского губернатора Виктора Ишаева.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом

Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.
Обновлено вчера в 17:17
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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