Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из ВенесуэлыИзвестия вчера в 18:13

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
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с чего всё началось
По его словам
, поддержка Россией действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро может привести к углублению социально-экономического кризиса в стране.
RT на русскомвчера в 20:20

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Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

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Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

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Бразилия настаивает на выводе российских военных из Венесуэлы

News.ruвчера в 16:40

Бразилия призвала «устранить» присутствие российских военных в Венесуэле

Взгляд.рувчера в 16:09

МИД Бразилии: военные РФ должны покинуть Венесуэлу, если они там для поддержки Мадуро

ТАССвчера в 15:33

МИД Бразилии призвал Россию отозвать военных из Венесуэлы

Rambler News Serviceвчера в 14:50

Бразилия потребовала от России отозвать военных экспертов из Венесуэлы

RT на русскомвчера в 20:20
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Экономика

Глава банка Wells Fargo Тим Слоан ушел в отставку

Главный исполнительный директор и президент Wells Fargo Тимоти Слоан сообщил совету директоров банка о своем решении немедленно уйти с этих постов, говорится в опубликованном пресс-релизе.
Обновлено в 03:43
Экономика

Коновалов подписал освоение Бейского каменноугольного месторождения

По сообщениям жителей аала Шалгинов и села Куйбышево Бейского разреза с 27 февраля на территории поселений ведется работа по агитации за строительство угледобывающего предприятия.
Обновлено в 03:11
Футбол

СМИ узнали зарплату Сульшера в «МЮ»

Больше Сульшера в чемпионате Англии зарабатывают только Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити» (15 миллионов фунтов в год), и Маурисио Почеттино, возглавляющий «Тоттенхэм» (8,5 миллионов фунтов в год).
Обновлено вчера в 16:08
Наука

Физики из Швейцарии создали нано-магниты, показывающие на запад и восток

Ученые из Швейцарии воплотили на практике выкладки советских физиков-теоретиков и создали наномагнитный материал, компас из которого указывал бы не на север и юг, а на восток и запад.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Общество

В Якутии запретили работать мигрантам

Обновлено вчера в 06:15
Происшествия

Red Wings предложит Росавиации запретить пронос зажигалок в самолет

Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета.
Обновлено вчера в 19:24
Экономика

Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд

Обновлено в 02:56
Политика

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Театры

Евгений Марчелли написал открытое письмо президенту Владимиру Путину

Художественный руководитель Волковского театра Евгений Марчелли написал открытое письмо президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 02:52
Общество

Аэропорты в Красноярске, Магасе и Петрозаводске переименовали

Три аэропорта - в Магасе, Красноярске и Петрозаводске - будут переименованы, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации распоряжении правительства.
Обновлено вчера в 10:46
Здоровье

Кадыров: в Чечне удалось сократить смертность по всем причинам

Подводя итоги работы отрасли за прошлый год, глава Чечни сообщил на своей странице «ВКонтакте» о позитивных изменениях «по показателям смертности по всем десяти причинам».
Обновлено в 02:44
Хоккей

СКА проиграл ЦСКА в первом матче финала Западной конференции

Невские армейцы не сумели победить столичных одноклубников в первом матче финала Западной конференции.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Происшествия

Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

Обновлено в 02:13
Политика

Тимошенко обещала не протестовать в случае поражения на выборах

Обновлено в 01:50
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

Обновлено в 00:22
Политика

Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом

ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Футбол

«Спартак» ответил «Зениту» на слова об аудитории

Александр Атаманенко, коммерческий директор ФК "Спартак", дал свою оценку словам Александра Медведева, президента ФК "Зенит", который заявил, что красно-белые не имеют такую же аудиторию, как питерский клуб.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Испытания беспилотника «Охотник» могут продолжаться до трех лет

Первые летные испытания предстоит провести уже в этом году, они продолжатся от одного до трех лет.
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов

В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Начальник и бухгалтер Энгельсской колонии присвоили 5 миллионов рублей

По данным ведомства, с июля по декабрь 2015 года начальник и главный бухгалтер исправительного учреждения издали приказы о выдаче премий своим подчиненным.
Обновлено в 03:21
Авто

В Москве и Питере продается 45% всех премиальных машин в РФ

Лучшим среди провинциальных городов стал Екатеринбург, в котором было куплено 2,7 тыс. премиальных машин.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика

Конкурс по экспортному нацпроекту начнется 1 апреля

Конкурсные процедуры по отбору получателей госсубсидий в рамках напроекта «Международная кооперация и экспорт» начнутся 1 апреля, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак на Красноярском экономическом форуме .
Обновлено в 03:41
Происшествия

Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

Обновлено вчера в 14:04
Общество

Губернатор Колымы запретил отстреливать северных оленей

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в пятницу во время визита в Северо-Эвенский округ региона заявил о запрете отстрела дикого оленя, сообщает правительство Колымы.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие

Автоматизированную линию сборки самолетов Ил-76МД-90А запустят летом

Обновлено в 03:40
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик.
Обновлено вчера в 14:31
Единоборства

Хирн: следующим соперником Усика станет Такам

Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено вчера в 14:33
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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