Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из ВенесуэлыИзвестия вчера в 18:13
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
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с чего всё началось
По его словам, поддержка Россией действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро может привести к углублению социально-экономического кризиса в стране.RT на русскомвчера в 20:20
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Экономика
Глава банка Wells Fargo Тим Слоан ушел в отставку
Главный исполнительный директор и президент Wells Fargo Тимоти Слоан сообщил совету директоров банка о своем решении немедленно уйти с этих постов, говорится в опубликованном пресс-релизе.
Обновлено в 03:43
Экономика
Коновалов подписал освоение Бейского каменноугольного месторождения
По сообщениям жителей аала Шалгинов и села Куйбышево Бейского разреза с 27 февраля на территории поселений ведется работа по агитации за строительство угледобывающего предприятия.
Обновлено в 03:11
Футбол
СМИ узнали зарплату Сульшера в «МЮ»
Больше Сульшера в чемпионате Англии зарабатывают только Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити» (15 миллионов фунтов в год), и Маурисио Почеттино, возглавляющий «Тоттенхэм» (8,5 миллионов фунтов в год).
Обновлено вчера в 16:08
Наука
Физики из Швейцарии создали нано-магниты, показывающие на запад и восток
Ученые из Швейцарии воплотили на практике выкладки советских физиков-теоретиков и создали наномагнитный материал, компас из которого указывал бы не на север и юг, а на восток и запад.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Общество
В Якутии запретили работать мигрантам
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
Red Wings предложит Росавиации запретить пронос зажигалок в самолет
Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета.
Обновлено вчера в 19:24
Политика
Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Театры
Евгений Марчелли написал открытое письмо президенту Владимиру Путину
Художественный руководитель Волковского театра Евгений Марчелли написал открытое письмо президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 02:52
Общество
Аэропорты в Красноярске, Магасе и Петрозаводске переименовали
Три аэропорта - в Магасе, Красноярске и Петрозаводске - будут переименованы, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации распоряжении правительства.
Обновлено вчера в 10:46
Здоровье
Кадыров: в Чечне удалось сократить смертность по всем причинам
Подводя итоги работы отрасли за прошлый год, глава Чечни сообщил на своей странице «ВКонтакте» о позитивных изменениях «по показателям смертности по всем десяти причинам».
Обновлено в 02:44
Хоккей
СКА проиграл ЦСКА в первом матче финала Западной конференции
Невские армейцы не сумели победить столичных одноклубников в первом матче финала Западной конференции.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
Обновлено в 00:22
Политика
Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом
ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым
Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Футбол
«Спартак» ответил «Зениту» на слова об аудитории
Александр Атаманенко, коммерческий директор ФК "Спартак", дал свою оценку словам Александра Медведева, президента ФК "Зенит", который заявил, что красно-белые не имеют такую же аудиторию, как питерский клуб.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Испытания беспилотника «Охотник» могут продолжаться до трех лет
Первые летные испытания предстоит провести уже в этом году, они продолжатся от одного до трех лет.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов
В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Начальник и бухгалтер Энгельсской колонии присвоили 5 миллионов рублей
По данным ведомства, с июля по декабрь 2015 года начальник и главный бухгалтер исправительного учреждения издали приказы о выдаче премий своим подчиненным.
Обновлено в 03:21
Авто
В Москве и Питере продается 45% всех премиальных машин в РФ
Лучшим среди провинциальных городов стал Екатеринбург, в котором было куплено 2,7 тыс. премиальных машин.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика
Конкурс по экспортному нацпроекту начнется 1 апреля
Конкурсные процедуры по отбору получателей госсубсидий в рамках напроекта «Международная кооперация и экспорт» начнутся 1 апреля, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак на Красноярском экономическом форуме .
Обновлено в 03:41
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Губернатор Колымы запретил отстреливать северных оленей
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в пятницу во время визита в Северо-Эвенский округ региона заявил о запрете отстрела дикого оленя, сообщает правительство Колымы.
Обновлено в 01:12
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик.
Обновлено вчера в 14:31
Единоборства
Хирн: следующим соперником Усика станет Такам
Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено вчера в 14:33