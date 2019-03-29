Бразилия призвала Россию отозвать военных из ВенесуэлыИзвестия вчера в 18:13

с чего всё началось

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Экономика Глава банка Wells Fargo Тим Слоан ушел в отставку Главный исполнительный директор и президент Wells Fargo Тимоти Слоан сообщил совету директоров банка о своем решении немедленно уйти с этих постов, говорится в опубликованном пресс-релизе.

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Происшествия Red Wings предложит Росавиации запретить пронос зажигалок в самолет Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета.

Политика Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.

Театры Евгений Марчелли написал открытое письмо президенту Владимиру Путину Художественный руководитель Волковского театра Евгений Марчелли написал открытое письмо президенту Владимиру Путину.

Общество Аэропорты в Красноярске, Магасе и Петрозаводске переименовали Три аэропорта - в Магасе, Красноярске и Петрозаводске - будут переименованы, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации распоряжении правительства.

Здоровье Кадыров: в Чечне удалось сократить смертность по всем причинам Подводя итоги работы отрасли за прошлый год, глава Чечни сообщил на своей странице «ВКонтакте» о позитивных изменениях «по показателям смертности по всем десяти причинам».

Хоккей СКА проиграл ЦСКА в первом матче финала Западной конференции Невские армейцы не сумели победить столичных одноклубников в первом матче финала Западной конференции.

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Политика Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.

Происшествия Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.

Футбол «Спартак» ответил «Зениту» на слова об аудитории Александр Атаманенко, коммерческий директор ФК "Спартак", дал свою оценку словам Александра Медведева, президента ФК "Зенит", который заявил, что красно-белые не имеют такую же аудиторию, как питерский клуб.

Армия и оружие Испытания беспилотника «Охотник» могут продолжаться до трех лет Первые летные испытания предстоит провести уже в этом году, они продолжатся от одного до трех лет.

Политика Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.

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Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик.