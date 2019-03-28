Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из ВенесуэлыИзвестия 18:13
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
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с чего всё началось
Он отметил, что если цель пребывания российских военных в том, чтобы продлить срок пребывания у власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то последствием этого станут страдания народа этой страны, пишет Reuters.Известия18:13
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Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Власти Мальты взяли под контроль судно с мигрантами
Ранее сообщалось, что более 100 мигрантов из Ливии были спасены торговым судном, когда нелегалы поняли, что их собираются вернуть обратно, они захватили корабль и направили его в сторону Мальты.
Обновлено в 06:00
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и защите госсимволов
За оскорбление государственных символов и институтов власти грозит штраф до 300 тыс. руб.
Обновлено в 18:20
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного расчетного банка, говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Украина стала еще одним «перевозчиком смерти» в Сирию и Йемен
Украина занимается доставкой вооружений, которые используются в войне в Сирии и Йемене, где погибло около полумиллиона человек.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Наталья Медведева опубликовала редкое фото с младшим сыном
Наталья редко публикует семейные фото, но на днях она впервые за долгое время поделилась снимком с младшим сыном в соцсети.
Обновлено в 10:32
Политика
США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой
Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
Обновлено в 15:34
Экономика
Расходы россиян на каршеринг превысили миллиард рублей
Совокупный объем расходов на каршеринг в России в январе 2019 года превысил миллиард рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Сбербанка.
Обновлено в 08:15
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют с 30 марта
Обновлено в 14:24
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено в 14:04
Общество
У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро
Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.
Обновлено в 18:30
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Гаджеты
Boston Dynamics показала робота-грузчика
Обновлено в 16:51
Здоровье
В Омске появится детская инфекционная больница на 300 мест
Говорили и о строительстве нового детского инфекционного центра и дополнительного корпуса онкодиспансера.
Обновлено в 07:37
Экономика
Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9%
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ в ходе торгов на Московской бирже снизились на 9%, до 500,4 рубля за бумагу на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
Обновлено в 07:41
Единоборства
Хирн: следующим соперником Усика станет Такам
Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено в 14:33
Энергетика
Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко.
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Huawei представит Huawei Mate 30 этой осенью
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Сыновья Кожевниковой приняли участие в модном показе Галины Юдашкиной
Кроме сыновей Кожевниковой, в дефиле бренда Yudashkin Kids также участвовали дочь Татьяны Навки, дети Филиппа Киркорова, Лиза Галкина и сын Яны Рудковской Саша Плющенко.
Обновлено в 13:36
Общество
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская снялась в дерзком мини
Успенская нарядилась в стильное мини-платье, подчеркивающее достоинства ее фигуры, в частности, стройные ноги.
Обновлено в 09:27
Хоккей
ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции
Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына
51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57
Происшествия
На Ставрополье судью лишили статуса после видео с голой женщиной
Члены совета не вникали в ситуацию подробно и решили лишить Макарова статуса лишь за то, что он появился «в общественном месте в компании с голой женщиной».
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Здоровье
Русфонд удалил упоминания о прививках из историй тяжелобольных детей
С сайта Русфонда удалены упоминания о возможной связи заболеваний его подопечных со сделанными им прививками.
Обновлено в 11:23
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00