Бразилия призвала Россию отозвать военных из ВенесуэлыИзвестия 18:13

с чего всё началось

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Происшествия Власти Мальты взяли под контроль судно с мигрантами Ранее сообщалось, что более 100 мигрантов из Ливии были спасены торговым судном, когда нелегалы поняли, что их собираются вернуть обратно, они захватили корабль и направили его в сторону Мальты.

Политика Вступили в силу законы о фейковых новостях и защите госсимволов За оскорбление государственных символов и институтов власти грозит штраф до 300 тыс. руб.

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у Международного расчетного банка Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного расчетного банка, говорится в сообщении ЦБ.

Армия и оружие Украина стала еще одним «перевозчиком смерти» в Сирию и Йемен Украина занимается доставкой вооружений, которые используются в войне в Сирии и Йемене, где погибло около полумиллиона человек.

Происшествия Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".

Шоу-бизнес Наталья Медведева опубликовала редкое фото с младшим сыном Наталья редко публикует семейные фото, но на днях она впервые за долгое время поделилась снимком с младшим сыном в соцсети.

Политика США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.

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Политика Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.

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