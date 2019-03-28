Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из ВенесуэлыИзвестия 18:13

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
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с чего всё началось
Он отметил, что если цель пребывания российских военных в том, чтобы продлить срок пребывания у власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то последствием этого станут страдания народа этой страны, пишет Reuters
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Известия18:13

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Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

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News.ru16:40

МИД Бразилии призвал Россию отозвать военных из Венесуэлы

Rambler News Service14:50

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Полит.ру15:46

МИД Бразилии: военные РФ должны покинуть Венесуэлу, если они там для поддержки Мадуро

ТАСС15:33

Бразилия призвала «устранить» присутствие российских военных в Венесуэле

Взгляд.ру16:09

Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

РБК14:09
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
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Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
Обновлено в 15:34
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Обновлено в 08:15
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Станцию московского метро «Каховская» закроют с 30 марта

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Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
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Boston Dynamics показала робота-грузчика

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Говорили и о строительстве нового детского инфекционного центра и дополнительного корпуса онкодиспансера.
Обновлено в 07:37
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Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
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Хоккей

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Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
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На Ставрополье судью лишили статуса после видео с голой женщиной

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Николас Мадуро
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Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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Государство
Государство в Южной Америке, единственное португалоязычное на американском континенте. Территория - 8 515 770 км², что составляет 5,7% от площади всей суши мира. Население составляет - 205 737 996 жителей. Бразилия находится на пятом месте среди стран мира по площади и шестом по численности населения, а также является крупнейшим государством Южной Америки, как по территории, так и по численности населения.
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