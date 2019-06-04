Экономика

Бразилия приостановила поставки говядины в КитайРоссийская газета 19:32

Минсельхоз Бразилии приостановил на неопределенный срок экспорт говядины в Китай. Это связано с выявлением на одной из скотобоен в штате Мату-Гросу случая коровьего бешенства. Теперь всю продукцию, которую собирались отправить в КНР, либо вернут производителям, либо передадут другим государствам.
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Бразилия приостановила поставки говядины в Китай

Российская газета19:32

Бразилия приостановила поставки мяса в КНР из-за болезни скота

ПРАЙМ19:40
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