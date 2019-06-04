Экономика
Бразилия приостановила поставки говядины в КитайРоссийская газета 19:32
Минсельхоз Бразилии приостановил на неопределенный срок экспорт говядины в Китай. Это связано с выявлением на одной из скотобоен в штате Мату-Гросу случая коровьего бешенства. Теперь всю продукцию, которую собирались отправить в КНР, либо вернут производителям, либо передадут другим государствам.
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Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено в 15:23
Происшествия
В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело после нападения с топором на сотрудника мэрии
Следственный отдел Следственного комитета РФ по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело после нападения с топором на работника городской администрации.
Обновлено в 20:15
Политика
Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами
Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 15:19
Транспорт
Реформа, которая может стать коллапсом
Добавятся примерно 100 маршрутов. Реформу Смольный надеется утвердить к 1 июля, а заключить новые госконтракты – к 1 октября 2019 года.
Обновлено в 13:49
Здоровье
Какие опасности поджидают ребенка на даче, назвали врачи
Крайне опасными для детей медики назвали газонокосилки, электрощиты, средства для розжига.
Обновлено в 07:58
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированной» сестрой
Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, которую, по информации ряда южнокорейских СМИ, репрессировали за срыв ханойского саммита с США, появилась на публичном мероприятии в компании брата.
Обновлено в 19:36
Происшествия
Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
Боец спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Никита Белянкин погиб в драке возле подмосковной деревни Путилково в Красногорском районе Московской области.
Обновлено вчера в 18:02
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено в 18:00
Общество
Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок
В опросе о судьбе храма Святой Екатерины будут представлены пять площадок.
Обновлено в 06:19
Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о смерти пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области.
Обновлено в 17:18
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено в 10:17
Экономика
Названы отрасли экономики с самым большим ростом зарплат в 2018 году
Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".
Обновлено в 20:19
Футбол
Неймар даст показания по делу об изнасиловании на следующей неделе
Полиция находилась на базе национальной команды, готовящейся к Кубку Америки, 45 минут и ждала, когда Неймар подпишет бумагу о том, что он должен дать показания в участке в пятницу.
Обновлено в 16:05
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Космос
Ученые рассказали, как выглядят инопланетяне
Живые организмы на других планетах, скорее всего, выглядят как макароны, считают ученые из Университета Иллинойса.
Обновлено в 09:26
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 09:50
Происшествия
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Красноярске произошел крупный пожар на складе с нефтепродуктами
В промзоне Красноярска загорелся склад с горюче-смазочными материалами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 17:29
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Технологии
«Ведомости»: Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Последняя владела патентами и командой разработчиков технологий распознавания лиц компании «Вокорд».
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи
Группа террористов напала на военных и полицейских в ливанском городе Триполи (90 км от Бейрута).
Обновлено в 18:35
Транспорт
В Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет
В Санкт-Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет, сообщает Nation News.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес
Все в сборе: Дэвид и Виктория Бекхэм отдыхают с детьми в Майами
Дэвид и Виктория на днях улетели в Майами вместе со своими детьми. Там они арендовали яхту и отправились на отдых.
Обновлено в 05:03
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12