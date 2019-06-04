Бразилия приостановила поставки говядины в КитайРоссийская газета вчера в 19:32

Минсельхоз Бразилии приостановил на неопределенный срок экспорт говядины в Китай. Это связано с выявлением на одной из скотобоен в штате Мату-Гросу случая коровьего бешенства. Теперь всю продукцию, которую собирались отправить в КНР, либо вернут производителям, либо передадут другим государствам.

Экономика Повышение НДС не отразилось на бюджете Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.

Экономика Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.

Авто Австралийские полицейские пересядут на электрокары Tesla Автомобили на электротяге Tesla Model X станут исполнять функции патрульной машины в рамках программы, которая подразумевает в ближайшее время пересадить всех австралийских полицейских на «технологичные авто».

Общество «Роскачество» проверило черный чай в листьях и пакетиках Бактерии кишечной палочки найдены в пакетированных чаях торговых марок Alokozay, Brooke bond, Twinings, «Азерчай», Riston, Gordon, «Золотая чаша», «Императорский», Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция».

Футбол Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.

Политика Трамп: Россия сообщила о выводе большинства «своих людей» из Венесуэлы «Россия проинформировала нас, что вывела большую часть своих людей из Венесуэлы»,— говорится в сообщении президента США Дональда Трампа в Twitter.

Шоу-бизнес Тарасов встретился с дочерью от первого брака В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.

Общество ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Экономика Стала известна суть миллиардных исков к Михаилу Абызову Стали известны причины исков к арестованному экс-министру открытого правительства Михаилу Абызову и еще нескольким лицам, которые причастны к деятельности «Группы Е4», Альфа-банк, а также «Т Плюс», которая находится под контролем Виктора Вексельберга.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Культура Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтов Ранее «Азино» шло с большим отрывом от своих конкурентов, но в январе марте доля в общих показах рекламы сократилась с 6,7 % до 0,3 %, сообщает РБК.Запрещенное в России онлайн-казино Azino 777 раньше прекрасно себя чувствовало на сайтах, распространяющий пиратский контент.

Транспорт На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.

Кино Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен» Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.

Футбол «Краснодар» больше всех в РПЛ потратил на развитие резерва «Краснодар» потратил на развитие резерва самую крупную сумму среди всех команд РПЛ.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Кино Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети Пользователь социальной сети Facebook Сергей Дода опубликовал на своей странице запись, в которой обратил внимание на киноляп в сериале "Чернобыль", запущенный американской телекомпанией HBO.

Политика Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу Бывший украинский президент Леонид Кучма прокомментировал решение нынешнего главы государства Владимира Зеленского снова назначить его представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Политика Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17 Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.

Политика Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.

Общество Tinder отрицает передачу данных российских пользователей По словам источника в Tinder, компания получила запрос на включение в реестр от Роскомнадзора и зарегистрировалась, чтобы не нарушать российские законы.

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».