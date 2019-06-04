Бразилия приостановила поставки говядины в КитайРоссийская газета вчера в 19:32

Минсельхоз Бразилии приостановил на неопределенный срок экспорт говядины в Китай. Это связано с выявлением на одной из скотобоен в штате Мату-Гросу случая коровьего бешенства. Теперь всю продукцию, которую собирались отправить в КНР, либо вернут производителям, либо передадут другим государствам.

Общество Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".

Авто Genesis представил обновленный седан G90 для российского рынка Премиальный бренд марки Hyundai — Genesis — привез на российский рынок обновленный седан G90.

Экономика Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году Как напоминает РИА Новости, нынешняя дорога от Джубги до Сочи серьёзно перегружена, пробки растягиваются на километры.

Единоборства Энди Руис хочет реванш с Джошуа Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".

Транспорт ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Общество ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Политика В администрации Зеленского рассказали о его графике работы Президент Украины Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников и проводит там по 15 часов в день, уходя после 22:00.

Армия и оружие Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ Боевые вертолеты четвертой армии ВВС и ПВО, находящиеся на авиабазе под Джанкоем, во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск" во избежание провокаций со стороны украинских военных, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах Крыма.

Путешествия Названы самые бюджетные страны для летнего отдыха Дешевле всего жителям России обойдётся отдых в Турции и Венгрии — 56−57 тысяч рублей.

Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.

Происшествия Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии Никандров был приговорен к пяти с половиной годам заключения в колонии строгого режима за получение взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

Транспорт «Горьковская» частично закрыта из-за празднования Ураза-Байрам В городской подземке сообщили, что с открытия и до 07-00 часов, а так же с 09-30 до 11-00 часов станция «Горьковская» будет закрыта для входа пассажиров.

Экономика Возможная отставка Миллера помогла «Газпрому» обойти Сбербанк "Газпром" 3 июня впервые за три года стал самой дорогой компанией России, обойдя по капитализации Сбербанк.

Общество Роструд напомнил о следующей короткой рабочей неделе Следующие длинные выходные граждан РФ ждут в ноябре. Они будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.

Общество За неделю безработных в РФ стало больше на 0,4% Численность официально зарегистрированных безработных в России увеличилась за последнюю неделю мая на 0,4% — до 772 тыс. человек.

Политика Лавров заявил о желании США создавать миропорядок по «закону джунглей» Соединённые Штаты пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Экономика Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.

Происшествия СКР возбудил первое уголовное дело на защитника сквера в Екатеринбурге Жителя уральской столицы обвиняют в оскорблении представителя власти Следственный отдел по Верх-Исетскому району СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ (" Оскорбление представителя власти") на участника несанкционированной акции в сквере у екатеринбургского Театра драмы Станислава Мельниченко.