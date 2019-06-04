Экономика
Бразилия приостановила поставки говядины в КитайРоссийская газета вчера в 19:32
Минсельхоз Бразилии приостановил на неопределенный срок экспорт говядины в Китай. Это связано с выявлением на одной из скотобоен в штате Мату-Гросу случая коровьего бешенства. Теперь всю продукцию, которую собирались отправить в КНР, либо вернут производителям, либо передадут другим государствам.
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Общество
Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках
Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Авто
Genesis представил обновленный седан G90 для российского рынка
Премиальный бренд марки Hyundai — Genesis — привез на российский рынок обновленный седан G90.
Обновлено в 02:24
Религия
Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
Обновлено в 02:40
Экономика
Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году
Как напоминает РИА Новости, нынешняя дорога от Джубги до Сочи серьёзно перегружена, пробки растягиваются на километры.
Обновлено в 03:19
Происшествия
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке, заявили в ДНР
Обновлено в 03:13
Единоборства
Энди Руис хочет реванш с Джошуа
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:34
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный признался, что отношения с матерью его детей Ольгой Денисовой закончились еще до рождения первой дочери
Обновлено в 02:45
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Политика
В администрации Зеленского рассказали о его графике работы
Президент Украины Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников и проводит там по 15 часов в день, уходя после 22:00.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ
Боевые вертолеты четвертой армии ВВС и ПВО, находящиеся на авиабазе под Джанкоем, во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск" во избежание провокаций со стороны украинских военных, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах Крыма.
Обновлено вчера в 20:43
Наука
Иммунные клетки оказались способны стимулировать рост опухоли
Обновлено вчера в 14:01
Путешествия
Названы самые бюджетные страны для летнего отдыха
Дешевле всего жителям России обойдётся отдых в Турции и Венгрии — 56−57 тысяч рублей.
Обновлено в 01:27
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии
Никандров был приговорен к пяти с половиной годам заключения в колонии строгого режима за получение взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).
Обновлено в 03:36
Транспорт
«Горьковская» частично закрыта из-за празднования Ураза-Байрам
В городской подземке сообщили, что с открытия и до 07-00 часов, а так же с 09-30 до 11-00 часов станция «Горьковская» будет закрыта для входа пассажиров.
Обновлено в 02:02
Экономика
Возможная отставка Миллера помогла «Газпрому» обойти Сбербанк
"Газпром" 3 июня впервые за три года стал самой дорогой компанией России, обойдя по капитализации Сбербанк.
Обновлено в 00:59
Политика
Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от покупки С-400
Обновлено в 02:33
Общество
Роструд напомнил о следующей короткой рабочей неделе
Следующие длинные выходные граждан РФ ждут в ноябре. Они будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
Подозреваемый в убийстве помощника депутата рассказал, что Бакланов просил его застрелить
Обновлено в 03:00
Общество
За неделю безработных в РФ стало больше на 0,4%
Численность официально зарегистрированных безработных в России увеличилась за последнюю неделю мая на 0,4% — до 772 тыс. человек.
Обновлено в 03:43
Политика
Лавров заявил о желании США создавать миропорядок по «закону джунглей»
Соединённые Штаты пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 02:10
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело на защитника сквера в Екатеринбурге
Жителя уральской столицы обвиняют в оскорблении представителя власти Следственный отдел по Верх-Исетскому району СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ (" Оскорбление представителя власти") на участника несанкционированной акции в сквере у екатеринбургского Театра драмы Станислава Мельниченко.
Обновлено в 02:45
Финансы
Рубль упал к евро, но вырос к доллару
Утром 4 июня на открытии Московской биржи рубль укрепился по отношению к доллару на копейки по сравнению с предыдущим днем.
Обновлено в 03:17
Музыка
Джей-Зи стал первым в истории рэпером-миллиардером
Американский рэпер Джей-Зи стал первым в истории рэпером-миллиардером, сообщает Forbes.
Обновлено в 00:09