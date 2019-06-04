Экономика
Бразилия приостановила экспорт говядины в КитайMilknews.ru 03:17
Минсельхоз Бразилии приостановил на неопределенный срок экспорт говядины в Китай после выявления единичного случая коровьего бешенства. Копию соответствующего распоряжения профильного департамента ведомства опубликовал в понедельник портал Compre Rural ("Компре рурал").
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Общество
В России могут появиться дополнительные алименты на детей
Отмечается, что предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно от ребенка, чтобы обеспечить его жильем.
Обновлено в 07:35
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Наука
Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь
Одни специалисты пытаются выяснить, почему CCR5 есть далеко не у всех людей, а другие подходят к вопросу более решительно – стараются заниматься редактированием генома с целью получения подобной мутации, защищающей от ВИЧ.
Обновлено в 06:38
Общество
Для нижегородских детей с ВИЧ нашли новую турбазу
Нижегородские дети с ВИЧ, которым отказали в отдыхе, поедут на другую турбазу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Футбол
«Зенит» попал в двадцатку лучших клубов рейтинга УЕФА
Рейтинг команд опубликован на сайте футбольной ассоциации. Сине-бело-голубые заняли в списке из 450 команд 19-е место.
Обновлено в 01:40
Игры
В КПРФ отреагировали на скандальную игру про секс со Сталиным
Депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова сообщила, что в партии обсуждают игру Sex with Stalin, которая должна выйти в релиз в Steam; в игре разработчики предлагают соблазнить генерального секретаря СССР.
Обновлено в 07:09
Здоровье
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Здоровье
Россиян призвали не кормить детей сосисками и макаронами
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей макаронами, сосисками, консервами, сладостями, тортами и другими мучными изделиями, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 07:40
Общество
Верховный суд признал законным запрет на выезд полицейских за границу
Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить иск о признании незаконным запрета имеющим доступ к гостайне сотрудникам МВД на выезд за границу.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Авто
Электрический Volkswagen установил рекорд Нюрбургринга
Электрический спортпрототип Volkswagen ID.R установил новый рекорд Нюрбургринга для батарейных автомобилей.
Обновлено в 03:50
Экономика
«Единая Россия» получила в 2018 году более 7,2 млрд рублей
Партия "Единая Россия" получила в 2018 году на осуществление уставной деятельности более 7,2 млрд рублей.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 03:51
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Общество
ВятГУ вошел в топ-60 лучших университетов России
ВятГУ занял 60-е место среди лучших университетов России. Вуз поднялся сразу на 14 позиций по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 07:26
Политика
Мэр Одессы попал в базу украинского сайта «Миротворец»
Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 06:22
Политика
Медведев утвердил новую госпрограмму развития села
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограмму комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года.
Обновлено в 07:17
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по покупке сервиса Rabota.ru
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.
Обновлено в 05:32
Авто
Российские цены и комплектации кроссовера Citroen C5 Aircross
На российском рынке новый кроссовер Citroen C5 Aircross будет доступен в трех комплектациях: Live, Feel и Shine.
Обновлено в 03:30
Политика
В Кремле оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал назначение бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 05:45
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:04
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам
Четыре минометных снаряда попали в купол мечети имени Ахатя Брагина в Донецке во время празднования Ураза-байрама, всех верующих эвакуировали до окончания молитвы.
Обновлено в 04:17