Экономика

Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валютуИзвестия 07:43

Бразильский монетный двор прекратил печать венесуэльских боливаров. Причиной стало завершение договора, сообщили местные СМИ. Прежнее соглашение истекло в марте 2019 года.
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Бразилия прекратила выпуск нацвалюты Венесуэлы

Московский Комсомолец11:19

Бразилия прекратила печать национальной валюты Венесуэлы

РИА Новости10:38

Бразилия прекратила печать венесуэльской валюты

News.ru07:23

Бразилия остановила печать денег для Венесуэлы

Вести.Ru07:58

Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту

Известия07:43

СМИ сообщили о прекращении выпуска венесуэльской валюты в Бразилии

Аргументы и Факты08:41

СМИ: Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту

ТАСС07:16
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Семью решил поддержать продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал ситуацию, сложившуюся вокруг победы Микеллы настоящей травлей.
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Певицу МакSим перевезли в московскую клинику

Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
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В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet

Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
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Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
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СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании

СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.
Обновлено в 10:18
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Порошенко уволил начальника президентской охраны

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
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УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
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Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
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Путин поручил обеспечить участие сборной России в Олимпиаде-2020

Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России обеспечить участие национальной сборной в Олимпийских играх-2020 в Токио.
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Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

Россия рассматривает возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию.
Обновлено в 10:29
Технологии

Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr

Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
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В МИД отреагировали на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

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Происшествия

В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон

Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

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Шоу-бизнес

Джон Траволта необычно поблагодарил поклонников

Джон Траволта необычно поблагодарил поклонников 65-летний актёр Джон Траволта (" Сломанная стрела") с чувством поблагодарил поклонников за многолетнюю щедрость и преданность.
Обновлено в 10:02
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Артемий Лебедев показал нарисованный Дуровым логотип «ВКонтакте»

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как в 2011 году появился ныне существующий логотип соцсети "ВКонтакте".
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В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена

Обновлено 01 мая в 04:51
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
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Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

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Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

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«Рубин» обыграл «Оренбург» в РПЛ

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Космос

В SpaceX рассказали об аварии во время испытаний Crew Dragon

Во время недавней пресс-конференции в NASA вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман рассказал, что капсула была уничтожена.
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Футбол

Вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким

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Мы все можем быть инопланетянами: жизнь на Земле могла появиться из другой звездной системы

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Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
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