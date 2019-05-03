Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валютуИзвестия 07:43

Бразильский монетный двор прекратил печать венесуэльских боливаров. Причиной стало завершение договора, сообщили местные СМИ. Прежнее соглашение истекло в марте 2019 года.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин назвал «травлей» ситуацию с дочкой Алсу Семью решил поддержать продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал ситуацию, сложившуюся вокруг победы Микеллы настоящей травлей.

Происшествия Певицу МакSим перевезли в московскую клинику Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.

Происшествия В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.

Политика Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Общество Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.

Политика Порошенко уволил начальника президентской охраны Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.

Футбол УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.

Спорт Путин поручил обеспечить участие сборной России в Олимпиаде-2020 Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России обеспечить участие национальной сборной в Олимпийских играх-2020 в Токио.

Технологии Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.

Происшествия В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Шоу-бизнес Джон Траволта необычно поблагодарил поклонников Джон Траволта необычно поблагодарил поклонников 65-летний актёр Джон Траволта (" Сломанная стрела") с чувством поблагодарил поклонников за многолетнюю щедрость и преданность.

Общество Артемий Лебедев показал нарисованный Дуровым логотип «ВКонтакте» Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как в 2011 году появился ныне существующий логотип соцсети "ВКонтакте".

Армия и оружие Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.

Общество Шеф-редактор «Голос. Дети» попал в больницу с инфарктом Бородина рассказала, что ее мужу оказали помощь сотрудники «Первого канала» и лично телеведущая Елена Малышева.

Космос В SpaceX рассказали об аварии во время испытаний Crew Dragon Во время недавней пресс-конференции в NASA вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман рассказал, что капсула была уничтожена.

Футбол Вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким Голкипер нидерландского "Витесса" Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl.