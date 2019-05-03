Экономика
Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валютуИзвестия 07:43
Бразильский монетный двор прекратил печать венесуэльских боливаров. Причиной стало завершение договора, сообщили местные СМИ. Прежнее соглашение истекло в марте 2019 года.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:44, Ашберн
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал «травлей» ситуацию с дочкой Алсу
Семью решил поддержать продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал ситуацию, сложившуюся вокруг победы Микеллы настоящей травлей.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Певицу МакSим перевезли в московскую клинику
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet
Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00
Политика
Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании
СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.
Обновлено в 10:18
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Спорт
Путин поручил обеспечить участие сборной России в Олимпиаде-2020
Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России обеспечить участие национальной сборной в Олимпийских играх-2020 в Токио.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57
Россия рассматривает возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию.
Обновлено в 10:29
Технологии
Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr
Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
Обновлено в 05:01
Хоккей
Гол Овечкина вошел в топ-5 лучших шайб в истории НХЛ
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон
Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Джон Траволта необычно поблагодарил поклонников
Джон Траволта необычно поблагодарил поклонников 65-летний актёр Джон Траволта (" Сломанная стрела") с чувством поблагодарил поклонников за многолетнюю щедрость и преданность.
Обновлено в 10:02
Общество
Артемий Лебедев показал нарисованный Дуровым логотип «ВКонтакте»
Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как в 2011 году появился ныне существующий логотип соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 09:41
Наука
В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена
Обновлено 01 мая в 04:51
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Обновлено в 03:32
Общество
Шеф-редактор «Голос. Дети» попал в больницу с инфарктом
Бородина рассказала, что ее мужу оказали помощь сотрудники «Первого канала» и лично телеведущая Елена Малышева.
Обновлено в 11:36
Футбол
«Рубин» обыграл «Оренбург» в РПЛ
Обновлено в 11:32
Космос
В SpaceX рассказали об аварии во время испытаний Crew Dragon
Во время недавней пресс-конференции в NASA вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман рассказал, что капсула была уничтожена.
Обновлено в 04:18
Футбол
Вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким
Голкипер нидерландского "Витесса" Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl.
Обновлено в 08:24
Космос
Мы все можем быть инопланетянами: жизнь на Земле могла появиться из другой звездной системы
Обновлено в 09:18
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06