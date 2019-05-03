Экономика
Бразилия прекратила печать национальной валюты ВенесуэлыРИА Новости 10:38
Бразилия прекратила печать и экспорт венесуэльских боливаров в соседнее государство, сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на Монетный двор Бразилии. Сообщается, что срок действия контракта на поставку боливаров в Венесуэлу, подписанный в 2018 году, истек в марте.
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Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ
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