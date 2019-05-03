Экономика

Бразилия прекратила печать национальной валюты ВенесуэлыРИА Новости 10:38

Бразилия прекратила печать и экспорт венесуэльских боливаров в соседнее государство, сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на Монетный двор Бразилии. Сообщается, что срок действия контракта на поставку боливаров в Венесуэлу, подписанный в 2018 году, истек в марте.
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Бразилия прекратила выпуск нацвалюты Венесуэлы

Московский Комсомолец11:19

Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту

Известия07:43

СМИ сообщили о прекращении выпуска венесуэльской валюты в Бразилии

Аргументы и Факты08:41

Бразилия остановила печать денег для Венесуэлы

Вести.Ru07:58

Бразилия прекратила печать национальной валюты Венесуэлы

РИА Новости10:38

Бразилия прекратила печать венесуэльской валюты

News.ru07:23

СМИ: Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту

ТАСС07:16
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Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Казахстане

Летевший рейсом Минеральные Воды - Нур-Султан самолет авиакомпании Scat совершил аварийную посадку в международном аэропорту столицы Казахстана.
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В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
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Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
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Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
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Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

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Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
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Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Политика

Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры

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Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

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Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

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Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии

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Первым на SETI ополчился влиятельный сенатор Уильям Проксмайр, зацикленный на борьбе с разбазариванием народных средств на якобы нелепые научные проекты.
Обновлено в 08:15
Политика

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Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
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США и Словакия вновь выступили против «Северного потока – 2»

Президент США Дональд Трамп и глава Словакии Петер Пеллегрини выступили с заявлением против строительства «Северного потока – 2», якобы защищая интересы Украины.
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Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters

Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
Обновлено в 16:08
Наука

Лучевая диагностика: современная 3D-визуализация органов, телерадиология и анализ снимков с помощью ИИ

Как развивались технологии лучевой диагностики Точкой отсчета в истории лучевой диагностики принято считать 1895 год, когда профессор Вильгельм Конрад Рентген, проводя эксперименты с катодными трубками, открыл Х-лучи, позднее названные в его честь.
Обновлено 30 апреля в 10:07
Шоу-бизнес

Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 13:49
Происшествия

Здание издательства «Известия» горело в Москве

Произошел пожар в пятницу в здании издательства "Известия" в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного МЧС.
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Политика

Порошенко обсудил с главой МВФ ситуацию вокруг «Приватбанка»

Уходящий президент Украины Порошенко обсудил ситуацию вокруг Приватбанка с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
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Политика

Госдеп: США готовы подключиться к нормандскому формату по Донбассу

США готовы подключиться к нормандскому формату переговоров по Донбассу, но не имеют официальной позиции из-за сопротивления России.
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Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

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Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Технологии

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.
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Трамп заявил Путину о необходимости мирной передачи власти в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о необходимости передачи власти в Венесуэле.
Обновлено в 13:35
Политика

Госдеп пригрозил санкциями за расширение АЭС в Бушере

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон может начать вводить санкции за расширение АЭС в иранском Бушере и за вывоз из Ирана обогащённого урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 16:47
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