Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из ВенесуэлыИзвестия вчера в 18:13
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
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с чего всё началось
По его словам, поддержка Россией действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро может привести к углублению социально-экономического кризиса в стране.RT на русскомвчера в 20:20
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Общество
Роскачество подготовило новый ГОСТ на детские смеси
Роскачество разработало новый ГОСТ, в котором прописало методики проверки качества сухих молочных смесей для детского питания и требования к составу, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Здоровье
В регионе увеличилось число людей с соматическими расстройствами
В Красноярском крае в 2018 году 325125 человек прошли медицинский осмотр, что на 11% больше аналогичного показателя в 2017 году.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса
Первую партию смартфонов Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Около 50 человек пострадали при столкновении поездов в Италии
Обновлено вчера в 18:33
Экономика
Вторую очередь Богучанского алюминиевого завода запустили в рамках КЭФ
Второй пусковой комплекс Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) был запущен в ходе Красноярского экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:11
Авто
Kia показала два новых полноприводных кроссовера
Корейская компания Kia представила на автосалоне в Сеуле новый концепт Mohave Masterpiece и SP Signature.
Обновлено вчера в 14:13
Баскетбол
39 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Бруклин»
Обновлено вчера в 22:27
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено вчера в 09:43
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
Обновлено в 00:00
Политика
ЦИК назвал условие передачи мандата Грудинину
ЦИК России допустил возможность передачи экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой
Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Хоккей
КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА
Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.
Обновлено вчера в 15:01
Авто
Mazda пересмотрела комплектации седана Mazda 6
С марта флагманский седан Mazda продается в обновленных комплектациях, лишившись механической коробки передач даже в базовой версии.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Лондоне Центральная мечеть оцеплена вооруженной полицией
Как сообщает The Sun, вооруженные сотрудники полиции Лондона оцепили здание Центральной мечети в Риджентс-парке в связи с убийством в ее окрестностях.
Обновлено вчера в 17:14
Культура
Новый мэр Белгорода вступил в должность под музыку из «Звездных войн»
Юрий Галдун вышел на сцену под композицию «Марш повстанцев» из киносаги «Звездные войны», сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено 27 марта в 05:31
Политика
Новые правила лояльности. Юлия Латынина: Что стоит за арестами Михаила Абызова и Виктора Ишаева
На этой неделе в России случились сразу два громких ареста: во вторник в Москве был задержан бывший министр Михаил Абызов, а через день — экс-полпред Дальневосточного федерального округа и экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти
В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 18:19
Авто
Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России
Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено вчера в 00:44
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
Toyota вписалась в специнвестконтракт
Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ — примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Вооруженный солдат сбежал из воинской части в Тверской области
Солдат с оружием сбежал с территории воинской части в Тверской области.
Обновлено в 01:53
Политика
Зампред правительства Хабаровского края подала в отставку
Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина подала заявление об отставке и покинет пост 1 апреля.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Число жертв пожара в небоскребе в Бангладеш выросло до 25
Число жертв пожара, вспыхнувшего в 19-этажном офисном здании в столице Бангладеш Дакке, выросло до 25, пишет местная газета Dhaka Tribune.
Обновлено в 01:23
Футбол
«Ювентус» продлил контракт с Ругани
Обновлено вчера в 11:50
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00