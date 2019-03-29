Бразилия призвала Россию отозвать военных из ВенесуэлыИзвестия вчера в 18:13

с чего всё началось

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

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Происшествия СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

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Армия и оружие В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, не имеющий аналогов в мире.

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Экономика Вторую очередь Богучанского алюминиевого завода запустили в рамках КЭФ Второй пусковой комплекс Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) был запущен в ходе Красноярского экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.

Авто Kia показала два новых полноприводных кроссовера Корейская компания Kia представила на автосалоне в Сеуле новый концепт Mohave Masterpiece и SP Signature.

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Религия Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.

Политика ЦИК назвал условие передачи мандата Грудинину ЦИК России допустил возможность передачи экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы.

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Происшествия Михаила Абызова прослушивали два года до ареста ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.

Происшествия Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Хоккей КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.

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Политика Новые правила лояльности. Юлия Латынина: Что стоит за арестами Михаила Абызова и Виктора Ишаева На этой неделе в России случились сразу два громких ареста: во вторник в Москве был задержан бывший министр Михаил Абызов, а через день — экс-полпред Дальневосточного федерального округа и экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.

Политика Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.

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