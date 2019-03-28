Бразилия потребовала от России убрать своих военных из ВенесуэлыРБК 14:09

с чего всё началось

Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве заявил, что участия российских военных в каких-либо боевых операциях на территории страны не предполагается. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».

Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

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