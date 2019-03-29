Политика

Бразилия потребовала от России отзыва военных из ВенесуэлыПолитическая Экспертиза вчера в 23:11

Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что российские военные эксперты должны покинуть территорию Венесуэлы во благо этой страны.
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Россия должна отозвать своих военных специалистов из Венесуэлы - с таким требованием выступил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, передает Reuters
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