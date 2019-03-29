Бразилия потребовала от России отзыва военных из ВенесуэлыПолитическая Экспертиза вчера в 23:11

с чего всё началось

Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что российские военные эксперты должны покинуть территорию Венесуэлы во благо этой страны.

Бразилия потребовала от России отзыва военных из Венесуэлы

Происшествия В Петербурге освободили националиста Дмитрия Шульца Невский районный суд Петербурга освободил от наказания Дмитрия Боброва, известного по прозвищу Шульц.

Происшествия СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.

Политика Медведев пошутил о появлении министров с искусственным интеллектом Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» пошутил, что через 100 лет в правительстве будут министры с искусственным интеллектом.

Футбол Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию» В нынешнем сезоне Боатенг и Хуммельс провели в Бундеслиге 17 и 15 матчей соответственно. Список всех трансферов на "Евро-Футбол.ру"

Футбол Защитник «Барселоны» шуткой про «Реал» ответил на вопрос о сексе Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике принял участие в юмористическом шоу La Resistencia, где ответил на вопросы о сексе и деньгах.

Политика Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу Скрипалей Соединённые Штаты подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери.

Экономика Россияне стали экономить на еде и развлечениях Потребители в России сокращают повседневные расходы Данные агентства Initiative свидетельствуют о том, что к концу прошлого года россияне стали стараться экономить на повседневных тратах, пишет Коммерсант.

Наука Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.

Происшествия Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.

Шоу-бизнес Ольга Бузова в облегающем боди показала роскошное тело Ольга Бузова в облегающем боди показала роскошное тело Телеведущая продемонстрировала поклонникам свои прелести.

Экономика ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.

Происшествия В Австралии рыбак выловил 100-килограммовую голову акулы У берегов Австралии выловили откушенную голову огромной акулы. Снимок находки опубликовала группа Trapman Bermagui в Facebook.

Экономика Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России Вице-премьер и раньше говорил, что новые налоговые и регуляторные инициативы, которые вводятся по отношению к бизнесу, должны включать в себя переходный период и вступать в силу с определенной отсрочкой.

Армия и оружие Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.

Общество Васильева призвала помнить о праве учителей на личную жизнь Министр просвещения Ольга Васильева призвала не забывать о праве учителей на личную жизнь, несмотря на особую миссию этой профессии.

Политика «Нафтогаз»: «Северный поток — 2» не заработает в заявленный срок Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — 1 января 2020 года.

Происшествия В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.

Армия и оружие ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.

Происшествия Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, виновник ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, пришел в полицию с повинной после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.

Политика Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Политика Сербия планирует вступить в Евросоюз Посол Сербии в России Славенко Терзич заявил, что его страна ориентирована на вступление в Европейский союз, однако хочет сохранить военный нейтралитет, пишут РИА Новости.

Здоровье Врачи восстановили диафрагму с помощью полипропилена Пациент обратился к врачам с диафрагмальной грыжей Бохдалека, не позволявшей ему нормально дышать и даже наклониться, чтобы завязать шнурки.

Здоровье В Амурской области рассказали об излечении детей, зараженных гепатитом С в больнице В конце 2018 года в Амурской области стало известно о заражении более 20 онкобольных детей гепатитом C. Все они в разное время лечились в гематологическом отделении областной детской больницы.

Общество В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов "Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.