Политика
Бразилия потребовала от России отозвать военных из ВенесуэлыРИА Новости 18:54
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Гуаидо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.
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Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Футбол
Баскетболисты «Маккаби» разгромили «Гран Канарию» в матче Евролиги
Израильский "Маккаби" дома разгромил испанскую "Гран Канарию" в матче 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:04
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Шестилетний мальчик поймал выпавшего из окна ребенка
В Польше на юге города Чеховице-Дзедзице шестилетний мальчик поймал выпавшего из окна трехлетнего ребенка.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Двое предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир» арестованы в Крыму
Киевский райсуд Симферополя в среду вечером начал избирать меру пресечения в виде содержания под стражей для мужчин, задержанных ранее в среду сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено вчера в 13:34
Энергетика
«Газпром нефть» перерабатывает сырье себе в убыток
Производство бензина получилось нерентабельным, – сообщил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, комментируя экономику нефтепереработки в I квартале этого года.
Обновлено в 08:01
Политика
ЦИК назвал условие для нового обсуждения передачи мандата Грудинину
ЦИК РФ вновь может рассмотреть вопрос о передаче вакантного мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину, если только 139 человек, идущих перед ним в списке кандидатов от КПРФ, откажутся от предложенного им мандата, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.
Обновлено в 11:56
Происшествия
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Алла Михеева взволновала поклонников чрезмерной худобой
Многие поклонники оценили стиль и внешний вид телеведущей, однако нашлось и немало тех, кто всерьез забеспокоился об излишней худобе Аллы Михеевой.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Егор Крид опроверг информацию о своем уходе из Black Star
Пока все ждали официального заявления лейбла, ранее опровергавшего все слухи об уходе из компании своего ведущего артиста, на связь с обеспокоенными поклонниками вышел сам Егор Крид.
Обновлено в 17:19
Авто
На заводе Ford во Всеволожске остановлен конвейер
В городе Всеволожске Ленинградской области завод совместного предприятия американского автопроизводителя Ford и отечественного ПАО «Соллерс» остановил конвейер до 2 апреля.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Фанату «Спартака» грозит 15 лет тюрьмы во Франции за драку
Россиянину грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес "Спартака".
Обновлено в 16:01
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено в 19:00
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы объяснила фотосессию в белье
Врач-педиатр Анастасия Орлова из города Кинешмы Ивановской области в интервью газете Metro объяснила, почему снялась в фотосессии в нижнем белье, вызвавшей общественный резонанс.
Обновлено в 22:52
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Здоровье
Операцию по пересадке почки донора с ВИЧ впервые провели в США
Команда хирургов университета Джонса Хопкинса провела первую в мире операцию по пересадке органа от донора с ВИЧ.
Обновлено в 16:32
Происшествия
Экс-министр Абызов содержится в камере без телевизора и горячей воды
Стали известны условия содержания экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова в камере.
Обновлено в 23:10
Армия и оружие
Самоходные гаубицы «Акация» выпустили 100 снарядов на Камчатке
Более 30 единиц автомобильной и гусеничной техники и около 100 военнослужащих отправились на артиллерийские стрельбы.
Обновлено в 23:01
ЖКХ
Как платить за мусор на треть меньше: опыт одного маленького, но гордого ТСЖ на Компрессорном
Уверены, что у большинства из вас объем реального мусора значительно меньше.
Обновлено в 23:10
Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Бывшая звезда «Дома-2» Анастасия Дашко стала мамой во второй раз
О рождении второго малыша стало известно сегодня, мальчику дали имя Лука. Дома младшего братика с нетерпением ждал трехлетний Клим.
Обновлено в 13:57
Политика
В Кремле ответили на призыв Трампа выйти из Венесуэлы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг заявил, что двусторонние отношения России с другими государствами не должны беспокоить третьи страны.
Обновлено в 12:14
Общество
Красноярцев ждут теплые и пасмурные выходные
Синоптики прогнозируют теплые и пасмурные выходные в Красноярске. По данным портала Gismeteo, в субботу воздух прогреется до +12 градусов.
Обновлено в 21:26
Экономика
Власти нашли новый способ отобрать у россиян деньги: пострадают пенсии
На руинах прежней накопительной системы задумали возвести сверкающий замок ИПК — однако третий год власти не могут договориться о деталях.
Обновлено в 12:27
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04