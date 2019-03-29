Политика

Бразилия потребовала от России отозвать военных из ВенесуэлыРИА Новости 18:54

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Гуаидо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.
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Бразилия потребовала от России отозвать военных экспертов из Венесуэлы

RT на русском20:20

МИД Бразилии: военные РФ должны покинуть Венесуэлу, если они там для поддержки Мадуро

ТАСС15:33

Бразилия настаивает на выводе российских военных из Венесуэлы

News.ru16:40

Бразилия призвала «устранить» присутствие российских военных в Венесуэле

Взгляд.ру16:09

Бразилия потребовала от России отозвать военных из Венесуэлы

РИА Новости18:54

МИД Бразилии призвал Россию отозвать военных из Венесуэлы

Rambler News Service14:50

Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

РБК14:09
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ЦИК РФ вновь может рассмотреть вопрос о передаче вакантного мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину, если только 139 человек, идущих перед ним в списке кандидатов от КПРФ, откажутся от предложенного им мандата, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.
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Пока все ждали официального заявления лейбла, ранее опровергавшего все слухи об уходе из компании своего ведущего артиста, на связь с обеспокоенными поклонниками вышел сам Егор Крид.
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В городе Всеволожске Ленинградской области завод совместного предприятия американского автопроизводителя Ford и отечественного ПАО «Соллерс» остановил конвейер до 2 апреля.
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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