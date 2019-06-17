Футбол
Бразилия потеряла очки с Венесуэлой. Судья отменил три гола «Селесао»Soccer.ru 22:28
Сборная Бразилии не сумела переиграть команду Венесуэлы в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Хозяева турнира трижды поразили ворота венесуэльцев, но ни один из голов не был засчитан.
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Бразилия — Венесуэла. Прогноз (к. 3.10) на тоталы в матче Кубка Америки 19 июня 2019 года
LiveSport.ruвчера в 08:30
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:04, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
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Гаджеты
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Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.
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