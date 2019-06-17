Футбол

Бразилия потеряла очки с Венесуэлой. Судья отменил три гола «Селесао»Soccer.ru 22:28

Сборная Бразилии не сумела переиграть команду Венесуэлы в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Хозяева турнира трижды поразили ворота венесуэльцев, но ни один из голов не был засчитан.
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Арбитр отменил два гола сборной Бразилии в ворота Венесуэлы после просмотра VAR

Sport24.ru22:32

Сборная Бразилии потеряла очки в матче с Венесуэлой. Судья по ходу встречи отменил три гола бразильцев

Матч ТВ22:34

ВАР против Бразилии. Бразильцы не смогли обыграть Венесуэлу, забив дважды

Спорт-Экспресс22:28

Бразилия потеряла очки с Венесуэлой. Судья отменил три гола «Селесао»

Soccer.ru22:28

Бразилия — Венесуэла: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Америки — 2019

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Бразилия – Венесуэла: еще одна уверенная победа хозяев турнира?

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Бразилия — Венесуэла. Прогноз (к. 3.10) на тоталы в матче Кубка Америки 19 июня 2019 года

LiveSport.ruвчера в 08:30
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:04, Вашингтон
Политика

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Конгресс США потребовал от Трампа объяснений по поводу размещения войск на Ближнем Востоке

Американские сенаторы призвали президента Дональда Трампа объяснить решение об увеличении военного контингента на Ближнем Востоке.
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Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок

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Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре

Новую аккумуляторную батарею планируется привезти на Международную космическую станцию (МКС) в декабре на грузовом корабле Dragon для замены вышедшей из строя в марте, сообщило НАСА.
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Общество

КС ограничил основания для отказа в проведении митингов

Конституционный суд (КС) России запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщает ТАСС.
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Армия и оружие

Перехваченный Су-27 вблизи Крыма B-52 аварийно сел

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Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»

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Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве

Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено в 14:52
Музыка

Костюм Карди Би треснул во время выступления

По данным издания, певица вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне. Как отмечается, в ходе выступления костюм Карди Би "треснул".
Обновлено в 00:50
Футбол

Мурило официально стал игроком «Локомотива»

Обновлено в 09:43
Политика

Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским

Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено в 09:28
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С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева

Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Общество

Виновника лесных пожаров в Калифорнии оштрафуют на $1 млрд

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric, которую ранее признали ответственной за крупнейший в истории штата Калифорния лесной пожар, выплатит штраф в размере $1 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 20:49
Происшествия

В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Общество

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
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Экономика

Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:51
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В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
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Футбол

«Оренбург» уступил чемпиону Румынии в товарищеском матче

Обновлено в 16:05
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Происшествия

В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21

В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
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Общество

Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения.
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Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном

Обновлено в 22:04
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Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
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Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
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Энергетика

Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»

Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
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Китайская баллада: Huawei определилась с новой операционной системой

Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.
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