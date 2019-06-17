Бразилия потеряла очки с Венесуэлой. Судья отменил три гола «Селесао»Soccer.ru 22:28

Сборная Бразилии не сумела переиграть команду Венесуэлы в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Хозяева турнира трижды поразили ворота венесуэльцев, но ни один из голов не был засчитан.

Бразилия потеряла очки с Венесуэлой. Судья отменил три гола «Селесао»

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