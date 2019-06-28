В серии послематчевых пенальти бразильцы были точнее — решающий удар исполнил форвард Габрэль Жезус. Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки и встретится с победителем матча между Венесуэлой и Аргентиной.

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Бразилия в серии пенальти прошла Парагвай на Кубке Америки

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