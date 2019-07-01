Футбол
Бразилия открыла счет в финале Кубка АмерикиСпорт-Экспресс 16:16
Сборная Бразилии открыла счет в финале Кубка Америки против команды Перу. На 15-й минуте встречи Эвертон с передачи Габриэла Жезуса с линии вратарской поразил ворота Педро Гальесе без шансов для голкипера.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:38, Вашингтон
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Политика
Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию
Как изменится стоимость поездки на родину хачапури, и какие альтернативные направления смогут заменить грузинский пляжный и экскурсионный отдых, рассказали РИА Новости туроператоры и сервисы бронирования авиабилетов.
Обновлено в 19:30
Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года
Обновлено в 18:00
Политика
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 17:30
Здоровье
Врачи назвали семь опасных изменений тела, которые нельзя игнорировать
Помогут подсказки медиков - они перечислили семь изменений тела, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
Обновлено в 01:50
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
Обновлено в 07:42
Происшествия
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщается в воскресенье, 7 июля, на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).
Обновлено в 11:55
Авто
В Перми выставили на продажу Ниву с «собачьими» дверьми
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян
Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено в 17:54
Культура
Познер вышел из жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 11:06
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес
40-летняя Летучая объяснила свою любовь к черному цвету
Обновлено в 11:34
Общество
Около 4,5 тыс. россиян не стали менять билеты для вылета из Грузии
Порядка 4,5 тыс. россиян, находящихся в Грузии, не стали сдавать или менять авиабилеты, чтобы улететь из страны до вступления в силу запрета авиасообщения.
Обновлено в 13:26
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой
В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено в 17:58
Футбол
«Барселона» подпишет 20-летнего японца
По данным источника, 20-летний хавбек обойдется сине-гранатовым в 1,1 миллиона евро. Контракт будет подписан по схеме 3+2.
Обновлено в 17:36
Общество
FlixBus сделал остановку
Компания сменила гендиректора в России Планировавшийся выход на российский рынок немецкого автобусного сервиса FlixBus столкнулся с проблемами.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Арестован капитан перевернувшегося в Черном море катера
Обновлено в 09:27
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Политика
ПА ОБСЕ отклонила российскую резолюцию о борьбе с нацизмом
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил резолюцию "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью", предложенную Россией.
Обновлено в 09:22
Политика
Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
Обновлено в 18:57
Музыка
Лепс споет в дуэте со Стивеном Сигалом
Обновлено в 12:30
Происшествия
Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX
Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Общество
Нелли Недре: «Sustainable мода должна быть реально стильной, инновационной, красивой»
Нелли Недре, основательница sustainable марки NNedre, рассказала о состоянии и перспективах устойчивой моды.
Обновлено в 17:00
Происшествия
14 человек с российскими паспортами не пустили в Мексику
Мексиканские власти отказали во въезде 14 гражданам с российскими паспортами.
Обновлено в 13:42