Футбол

Бразилия открыла счет в финале Кубка АмерикиСпорт-Экспресс 16:16

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Сборная Бразилии открыла счет в финале Кубка Америки против команды Перу. На 15-й минуте встречи Эвертон с передачи Габриэла Жезуса с линии вратарской поразил ворота Педро Гальесе без шансов для голкипера.
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Бразилия открыла счет в финале Кубка Америки

ProstoProSport16:18

Бразилия открыла счет в финале Кубка Америки

Спорт-Экспресс16:16

Все ждали в финале Кубка Америки Бразилию. Перу не ждал никто

Bookmaker-ratings.ru05 июля в 09:39
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