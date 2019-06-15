Футбол
Бразилия обыграла Боливию в стартовом матче Кубка Америки-2019Матч ТВ вчера в 22:16
Сборная Бразилии выиграла стартовый матч домашнего Кубка Америки-2019. Встреча со сборной Боливии состоялась в Сан-Паулу и завершилась со счетом 3:0. Автором первого мяча на Кубке Америки-2019 стал нападающий сборной Бразилии Филиппе Коутинью.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:46, Вашингтон
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Обновлено в 15:33
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено в 19:14
Наука
В Китае разработали безмедикаментозный тераностический агент для лечения рака
Китайские ученые разработали уникальный безмедикаментозный тераностический агент, который может стать альтернативой традиционной химиотерапии в лечении рака.
Обновлено 13 июня в 14:13
Единоборства
Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS
Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.
Обновлено в 17:21
Экономика
Moody’s снизило кредитный рейтинг Турции
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service сообщило о решении снизить рейтинг долгосрочных долговых обязательств Турции с уровня "Ba3" до "B1", сохранив при этом "негативный" прогноз по рейтингу.
Обновлено в 09:13
Политика
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью изданию Asharq Al-Awsat обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и призвал международное сообщество занять "решительную позицию".
Обновлено в 21:34
Политика
США усилили кибератаки на российские электросети
В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.
Обновлено в 16:57
Космос
На спутнике Юпитера были обнаружены залежи поваренной соли
Обновлено 13 июня в 06:31
Происшествия
После массовой драки под Пензой в полицию доставили более 170 человек
По делу о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в которой участвовали многие местные жители и представители цыганской диаспоры, в полицию доставили более 170 человек, трое из них сейчас задержаны.
Обновлено в 05:06
Происшествия
На авиашоу в Польше разбился Як-52
В польском городе Плоцк в субботу во время авиашоу потерпел крушение Як-52. Во время выполнения «штопора» пилот не справился с управлением.
Обновлено в 09:02
Происшествия
18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать
По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Общество
Это настоящий конкурс красоты и милоты! Фоторепортаж E1.RU с выставки кошек в «Пассаже»
Как рассказала E1.RU Елена Федоренко, руководитель клуба «Грация», который и организовал эту выставку, в зале можно встретить и кошек, которых привезли из Казахстана и Израиля.
Обновлено в 21:40
Общество
«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках
В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев показал, как изменилась Волочкова
Солнцев смонтировал ролик, где Волочкова рассказывает о своём отношении к классической музыке.
Обновлено в 12:15
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено в 19:18
Политика
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Футбол
Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки
Футболисты сборной Колумбии обыграли команду Аргентины в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Обновлено в 20:46
Общество
Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида
Хороший ночной сон положительно влияет не только на общее самочувствие, но и на внешний вид, пишет издание The Mirror со ссылкой на британских ученых.
Обновлено в 20:09
Происшествия
На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ
Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий
В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено в 08:26
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Культура
Том Хэнкс ограбил магазин в Лос-Анджелесе
Обновлено в 19:04
Происшествия
Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Футбол
Суарес обращался к психологам после укуса Кьеллини
Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о посещении психолога после инцидента во время матча чемпионата мира 2014 года с Италией, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Ольга Бузова улетела на свадьбу в Италию с бывшим возлюбленным
Свадьба друзей Бузовой прошла рядом с Вероной в Италии.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено в 13:18