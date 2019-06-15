Футбол

Бразилия обыграла Боливию в стартовом матче Кубка Америки-2019Матч ТВ вчера в 22:16

Сборная Бразилии выиграла стартовый матч домашнего Кубка Америки-2019. Встреча со сборной Боливии состоялась в Сан-Паулу и завершилась со счетом 3:0. Автором первого мяча на Кубке Америки-2019 стал нападающий сборной Бразилии Филиппе Коутинью.
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