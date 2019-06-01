Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка АмерикиРБК вчера в 23:24

Игроки сборной Бразилии обыграли боливийцев в первом матче домашнего Кубка Америки. Встреча, прошедшая в Сан-Паулу на стадионе «Морумби», завершилась со счетом 3:0. Первый тайм окончился нулевой ничьей.

Политика Индия вводит пошлины на американские товары В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.

Здоровье Ученые предупредили об опасности увлечения здоровым питанием Как отметили в некоммерческой Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения (NEDA), в умеренных количествах здоровому человеку есть можно все, основой действительно правильного питания является разнообразие.

Авто Ставим купленный автомобиль на учет в ГИБДД Если автомобиль не поставлен на учёт в течение 10 дней после совершения сделки купли-продажи, нужно заплатить штраф.

Политика Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через украинскую ГТС Украинская компания «Укртрансгаз» предложила властям Молдавии наладить поставки газа из ЕС через газотранспортную систему Украины.

Происшествия Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.

Религия Православные празднуют День Святой Троицы Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Технологии Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.

Происшествия Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.

Происшествия На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.

Общество Российский предприниматель: какой он? По подсчетам экспертов примерно каждый пятый предприниматель проживает в столице или в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Маленький хвостик и короткое платье: Нюша показала подросшую дочь Девочка одета в платье в тон цветовой гаммы одежды мамы. — подписала фото певица названием своей песни.

Музыка В Гатчине проходят «Джазовые выходные» 15 июня в Гатчине стартовал джазовый фестиваль. Открывал мероприятие концерт «Ленинградского диксиленда».

Космос Саранские студенты вышли на связь с космосом В столице Мордовии учащиеся Саранского политехнического техникума поговорили в прямом эфире по радиосвязи с российскими космонавтами на Международной космической станции.

Политика Трамп призвал сменить мэра Лондона Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.

Происшествия Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.