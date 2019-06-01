Футбол
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка АмерикиРБК вчера в 23:24
Игроки сборной Бразилии обыграли боливийцев в первом матче домашнего Кубка Америки. Встреча, прошедшая в Сан-Паулу на стадионе «Морумби», завершилась со счетом 3:0. Первый тайм окончился нулевой ничьей.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:18, Вашингтон
Политика
Индия вводит пошлины на американские товары
В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Здоровье
Ученые предупредили об опасности увлечения здоровым питанием
Как отметили в некоммерческой Национальной ассоциации расстройств пищевого поведения (NEDA), в умеренных количествах здоровому человеку есть можно все, основой действительно правильного питания является разнообразие.
Обновлено в 02:31
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Экс-канцлер Германии назвал Крым «старой российской территорией».
Обновлено в 02:12
Авто
Ставим купленный автомобиль на учет в ГИБДД
Если автомобиль не поставлен на учёт в течение 10 дней после совершения сделки купли-продажи, нужно заплатить штраф.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Политика
Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через украинскую ГТС
Украинская компания «Укртрансгаз» предложила властям Молдавии наладить поставки газа из ЕС через газотранспортную систему Украины.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Технологии
Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов
Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено в 19:14
Происшествия
На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ
Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29
Общество
Российский предприниматель: какой он?
По подсчетам экспертов примерно каждый пятый предприниматель проживает в столице или в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Маленький хвостик и короткое платье: Нюша показала подросшую дочь
Девочка одета в платье в тон цветовой гаммы одежды мамы. — подписала фото певица названием своей песни.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено в 19:18
Космос
Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено в 07:42
Музыка
В Гатчине проходят «Джазовые выходные»
15 июня в Гатчине стартовал джазовый фестиваль. Открывал мероприятие концерт «Ленинградского диксиленда».
Обновлено в 12:56
Космос
Саранские студенты вышли на связь с космосом
В столице Мордовии учащиеся Саранского политехнического техникума поговорили в прямом эфире по радиосвязи с российскими космонавтами на Международной космической станции.
Обновлено в 10:16
Политика
Трамп призвал сменить мэра Лондона
Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Общество
Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян
Обновлено в 17:57
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Футбол
Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 12:34
Космос
На снимках Солнца обнаружен выходящий из него огромный НЛО
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках Солнца выходящий из него огромный НЛО.
Обновлено в 04:43