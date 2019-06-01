Футбол

Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка АмерикиРБК вчера в 23:24

Игроки сборной Бразилии обыграли боливийцев в первом матче домашнего Кубка Америки. Встреча, прошедшая в Сан-Паулу на стадионе «Морумби», завершилась со счетом 3:0. Первый тайм окончился нулевой ничьей.
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Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов

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Обновлено вчера в 21:43
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