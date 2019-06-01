Футбол
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка АмерикиРБК вчера в 23:24
Игроки сборной Бразилии обыграли боливийцев в первом матче домашнего Кубка Америки. Встреча, прошедшая в Сан-Паулу на стадионе «Морумби», завершилась со счетом 3:0. Первый тайм окончился нулевой ничьей.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:42, Вашингтон
Политика
Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%
Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Политика
Началась выдача паспортов жителям Донбасса
В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:25
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Спорт
Сборная России обыграла Канаду в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу во втором туре третьего этапа Лиги наций обыграла команду Канады.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Победитель «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко готовится к свадьбе
Победитель 19-го сезона программы «Битва экстрасенсов» Тимофей Руденко готовится к свадьбе.
Обновлено в 04:34
Финансы
Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции
В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
Обновлено в 11:12
Политика
МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России
Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 09:55
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
По словам Кнайсль, идея позвать на свадьбу российского лидера пришла ей в голову в июне 2018 года во время его визита в Вену.
Обновлено в 11:22
Происшествия
«Желтые жилеты» соберутся на площади Бастилии
Обновлено в 03:16
Футбол
Манолас согласовал контракт с «Наполи»
Отмечается, что неаполитанский клуб уже даже согласовал с футболистом условия личного контракта.
Обновлено в 08:10
Здоровье
Травяные и цветочные чаи: как влияют на здоровье мята и зверобой
Что касается цветочных и травяных чаев, то надеяться на исцеление каких-то болезней с их помощью не стоит, хотя они действительно способны помочь, если организм плохо реагирует на кофеин из обычных кофе или чая.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили на улице в США
Обновлено в 02:52
Музыка
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии
Певице Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии на фестивале «Сердце Евразии».
Обновлено в 07:32
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве
Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:30
Футбол
Глушаков ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»
Обновлено в 06:28
Общество
Голунов выступит на митинге в защиту свободы слова в Москве
Журналист "Медузы" Иван Голунов выступит 16 июня на столичном митинге в защиту свободы слова и журналистской деятельности.
Обновлено в 12:13
Футбол
Украина - Южная Корея: прогноз на финал чемпионата мира (до 20 лет)
В 2017 году чемпионат мира до 20 лет проходил в Южной Корее и вот спустя 2 года импульс соревнования дал свои плоды - футбольная сборная этой страны впервые в истории пробилась в финал.
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Экономика
Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
Обновлено в 01:43
Общество
На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.
Обновлено в 11:47
Хоккей
Губернатор Миссури объявил 15 июня 2019 года днем «Сент-Луиса»
Губернатор американского штата Миссури Майк Парсон объявил 15 июня 2019 года днем клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз", который по итогам сезона-2018/19 впервые стал обладателем Кубка Стэнли.
Обновлено в 11:16
Общество
Проезд по ЗСД в День ВМФ сделают бесплатным
Согласно опубликованной информации, администрация Северной столицы провела заседание и приняла решение объявить бесплатный проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) 28 июля 2019 года.
Обновлено в 12:27