Футбол
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка АмерикиРБК вчера в 23:24
Игроки сборной Бразилии обыграли боливийцев в первом матче домашнего Кубка Америки. Встреча, прошедшая в Сан-Паулу на стадионе «Морумби», завершилась со счетом 3:0. Первый тайм окончился нулевой ничьей.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:11, Вашингтон
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Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме
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Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
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«Дерби Каунти» отпустит Лэмпарда при предложении «Челси»
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
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Футбол
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Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
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Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
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Политика
В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами
Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.
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Общество
Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Политика
Пушков прокомментировал слова Шрёдера о Крыме
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было выполнено на законных основаниях.
Обновлено в 05:45
Технологии
Крупнейший в мире самолет выставлен на продажу за 400 млн долларов
Воздушное судно Stratolaunch, являющееся крупнейшим в мире, выставлено на продажу за 400 миллионов долларов.
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«Хаббл» сфотографировал крошечную галактику с «большим сердцем»
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
Обновлено в 13:00
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Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
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Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:36
Футбол
«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»
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Xiaomi показала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi 9T
Во время распаковки автор видео перечисляет ключевые спецификации Xiaomi Mi 9T.
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Происшествия
Российского сноубордиста застрелили на улице в США
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