Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболуRT на русском 22:22
Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу. В середине первого тайма счёт с передачи Роберто Фирмино открыл Габриэл Жезус. После перерыва преимущество аргентинцев удвоил сам Фирмино.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:21, Вашингтон
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