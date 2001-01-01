Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболуRT на русском 22:22
Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу. В середине первого тайма счёт с передачи Роберто Фирмино открыл Габриэл Жезус. После перерыва преимущество аргентинцев удвоил сам Фирмино.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:28, Вашингтон
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон CC9
Обновлено в 13:52
Экономика
В Госдуме предложили правительству создать государственную туркомпанию
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением учредить в России государственную туристическую компанию.
Обновлено в 20:09
Происшествия
Учебный самолет Л-39 разбился под Харьковом
Обновлено в 15:10
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
Обновлено в 09:34
Авто
«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставок
Обновлено в 16:01
Происшествия
В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек
Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 22:34
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Экономика
Центробанк принял решение завершить санацию банка «Открытие»
Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по улучшению финансового положения банка «Открытие».
Обновлено в 17:20
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено в 21:41
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо
Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено в 19:50
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Происшествия
Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры
«Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
Обновлено в 13:03
Общество
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено в 22:52
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Политика
Власти США начнут печатать бланки для переписи без графы «гражданство»
Администрация США начнет печатать бланки опросов к предстоящей в апреле 2020 года переписи населения без графы «гражданство».
Обновлено в 19:16
Спорт
WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга
Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено в 12:51
Политика
Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска подтвердил информацию о том, что в сентябре 2016 года беседовал с сотрудниками ФБР.
Обновлено в 23:13
Экономика
В России будет создана дорожная карта брендов экологической продукции
Сегодня стало известно о том, что вице-премьер РФ Алексей Гордеев утвердил дорожную карту создания в стране брендов экологически чистой продукции.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии
В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
Обновлено в 21:15
Происшествия
В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей
Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на удары Израиля по Сирии
Удары израильских вооруженных сил по территории Сирии несут угрозу для стабильности всего региона, эскалация ситуации вызывает обеспокоенность МИД РФ, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 11:36
Общество
Эксперты назвали города России с самым быстрым темпом роста зарплат
Эксперты указали, что из 23 городов наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и Тюмени (10,2%).
Обновлено в 22:07