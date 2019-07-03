Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболуRT на русском вчера в 22:22

Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу. В середине первого тайма счёт с передачи Роберто Фирмино открыл Габриэл Жезус. После перерыва преимущество бразильцев удвоил сам Фирмино.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лионель Месси: Для нас нет никаких оправданий

Советский спорт01:21

СМИ: Скалони продолжит тренировать Аргентину, несмотря на поражение от Бразилии

Sportbox.RU02:12

СМИ: Скалони продолжит тренировать Аргентину, несмотря на поражение от Бразилии

Матч ТВ02:12

Паредес: Аргентина провела лучший матч на турнире

Чемпионат01:07

Месси снова не у дел

Soccer.ru02:00

Алиссон не пропускает на протяжении 9 матчей за сборную Бразилии и «Ливерпуль»

Sport24.ru02:10

Габриэл Жезус: «Остался еще один шаг»

Спорт-Экспресс00:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:22, Вашингтон
Происшествия

Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге

Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, где обнародованы рассекреченные материалы о тех событиях.
Обновлено вчера в 19:43
Шоу-бизнес

Лев Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачёвой на перрон

Инцидент с поездкой примадонны по перрону Рижского вокзала на автомобиле вызвал резонанс.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»

Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие

Ярош рассказал о действиях «Украинской добровольческой армии» на Донбассе

Один из главарей националистических бандформирований на территории Украины Дмитрий Ярош опубликовал в социальной сети заметку о действиях подконтрольных ему сил на Донбассе.
Обновлено в 01:08
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено 01 июля в 00:15
Общество

В Московском регионе объявили «жёлтый» уровень опасности из-за погоды

Обновлено в 02:02
Хоккей

Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»

Обновлено вчера в 16:12
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Армия и оружие

Корпорация «Иркут» купит 40 американских двигателей для МС-21

В 2009 году подразделение американской фирмы компания Pratt&Whitney была выбрана разработчиком и поставщиком маршевой силовой установки PW1400G для семейства МС-21.
Обновлено вчера в 11:15
Гаджеты

Xiaomi представила новую линейку смартфонов

Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено вчера в 15:53
Транспорт

Проезд в общественном транспорте Краснодара подорожает до 28 рублей

Решение о повышении стоимости проезда до 28 рублей озвучил директор краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Александр Грачёв.
Обновлено вчера в 07:01
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

В Якутии во время спортивного соревнования рухнула «трибуна»

Во время VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии обрушилась деревянная конструкция, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено вчера в 01:50
Политика

Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве

Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «СТРАНА.ua» Владислава Бовтрука.
Обновлено в 01:50
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо

Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
Обновлено 01 июля в 23:43
Здоровье

Роспотребнадзор намерен создать календарь прививок для пожилых людей

Роспотребнадзор предложил сделать календарь прививок для пожилых людей.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек

Обновлено вчера в 20:35
Теннис

Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено вчера в 13:01
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 01:10
Спорт

Женская сборная России вышла в четвертьфинал Евробаскета

Обновлено вчера в 16:26
Общество

Таможенники усомнились в работе главного магазина люкса

Обновлено в 00:54
Авто

Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

Как пишут аналитики агентства «Автостат», лидирует по сохранению остаточной цены кроссовер Toyota RAV4, его показатели разнятся в диапазоне 84,6-92,5%, то есть как раз столько остается отпервоначальной цены автомобиля за 3 года владения.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Экономика

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

В окрестностях Дамаска нашли закопанные боевиками снаряды

Российская военная полиция совместно с сирийскими военными обнаружила схрон боеприпасов, который оставили после ухода боевики в поселке Яльда провинции Риф-Дамаск, найденные боеприпасы были уничтожены путем подрыва.
Обновлено вчера в 22:02
Общество

Мэрия намерена наказать строителей, выносящих грязь на дороги в Дальнем

Не оборудован въезд и отсутствуют мойки колес, что приводит к выносу грязи на дорогу на колесах самосвалов и другой техники.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Обновлено вчера в 08:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное