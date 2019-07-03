Футбол
Месси и Агуэро с первых минут сыграют с БразилиейСпорт-Экспресс вчера в 19:33
Сборная Аргентины объявила состав на матч 1/2 финала Кубка Америки против Бразилии. Игра начнется в 3.30 по московскому времени.
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Теннис
Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 08:06
Кино
Егор Крид сыграет робота в комедии Марюса Вайсберга
Российский певец Егор Крид исполнит роль робота в фантастической комедии режиссёра Марюса Вайсберга «(НЕ) Идеальный мужчина».
Обновлено в 07:56
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Футбол
Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина
Обновлено в 03:37
Происшествия
Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»
Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Происшествия
Установлена личность погибших на подлодке Героев России
Источники назвали имена двух Героев России, которые погибли в Баренцевом море. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено вчера в 21:22
Футбол
Ведущий защитник «Уфы» может перейти в питерский «Зенит»
Фото: пресс-служба ФК "Уфа" Румынский интернет-портал gsp.ro сообщил об интересе питерского «Зенита» к защитнику «Уфы» Ионуцу Неделчару.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Фанаты уверены, что Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились
Впервые Арнтгольц "засветилась" на премьере фильма "Елки новые" со звездой сериала "Кухня" Марком Богатыревым в начале года.
Обновлено в 08:12
Общество
Появилось видео полного солнечного затмения
В Сети появились впечатляющие кадры полного солнечного затмения, которое во вторник наблюдают миллионы людей по всему миру.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Кино
Стартовали съёмки продолжения «Билла и Теда»
Один из сценаристов сиквела «Билла и Теда» Эд Соломон опубликовал в своём Twitter информацию о старте съёмок третьей части хитовой комедии с Киану Ривзом и Алексом Уинтером.
Обновлено 01 июля в 06:40
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Прокуратура Казахстана назвала версии взрывов на складе боеприпасов
Заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов рассказал на брифинге, что в числе предполагаемых причин взрывов на складе боеприпасов рядом с городом Арысь — несоблюдение пожарной безопасности и халатность работников.
Обновлено в 08:02
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
В Донбассе украинский боевик-наркоман застрелил из автомата сослуживца
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Петербург окажет помощь семьям погибших подводников
Власти Петербурга приняли решение об оказании помощи родным и близким офицеров-подводников, погибших в понедельник на борту исследовательского глубоководного аппарата.
Обновлено в 05:39
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Гаджеты
HP, Dell, Microsoft и Amazon могут перенести производство из Китая
HP и Dell, которые совместно контролируют около 40% рынка, хотят перенести до 30% мощностей в сегменте производства ноутбуков, при этом руководство HP думает над созданием новой цепи поставок в Тайване или Таиланде.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Минобороны: Норвегии не сообщали о взрыве газа на российской подлодке
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Сына правителя эмирата ОАЭ нашли мёртвым после вечеринки с наркотиками
Предположительно, шейх мог скончаться от передозировки наркотиков.
Обновлено в 05:36
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
Обновлено в 05:22