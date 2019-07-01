Сборная Бразилии по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Аргентины в полуфинале Кубка Америки. Голы забили Габриэл Жезус (на 19-й минуте) и Роберто Фирмино (71-я минута). Встреча прошла в бразильском Белу-Оризонти.

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