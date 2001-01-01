Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Кубка АмерикиЕвро-футбол.ру 01:10
Бразильцы распечатали ворота "альбиселесте" на 19-й минуте благодаря точному удару Габриэля Жезуса. В середине второй половины встречи окончательный счет установил Роберто Фирмино. В решающем матче турнира Бразилия сыграет против победителя пары Чили - Перу.
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