Бразильцы распечатали ворота "альбиселесте" на 19-й минуте благодаря точному удару Габриэля Жезуса. В середине второй половины встречи окончательный счет установил Роберто Фирмино. В решающем матче турнира Бразилия сыграет против победителя пары Чили - Перу.

Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Кубка Америки

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