Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка АмерикиРБК вчера в 22:30
В Белу-Оризонте сборная Бразилии обыграла Аргентину в полуфинальном матче Кубка Америки по футболу. Матч обе команды начали достаточно осторожно. Первые 15 минут бразильцы больше владели мячом, однако серьезных моментов у ворот голкипера аргентинцев Армани не создали.
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