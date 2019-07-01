Футбол

Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка АмерикиРБК вчера в 22:30

В Белу-Оризонте сборная Бразилии обыграла Аргентину в полуфинальном матче Кубка Америки по футболу. Матч обе команды начали достаточно осторожно. Первые 15 минут бразильцы больше владели мячом, однако серьезных моментов у ворот голкипера аргентинцев Армани не создали.
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Бразилия вышла в финал Кубка Америки, Месси снова не выиграл титул

Советский спортвчера в 23:33

Алвес о выходе Бразилии в финал Кубка Америки: «Осталось сделать один шаг»

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Паредес считает, что Бразилия испугалась Аргентину

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Бразилия – Аргентина: есть ли шансы у «альбиселесте»?

Все про Спорт ру01 июля в 15:10
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Наука

Ученые впервые удалили ВИЧ из ДНК мышей

Вирусологам впервые удалось уничтожить все следы присутствия ВИЧ в ДНК зараженных мышей.
Обновлено вчера в 17:12
Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено 01 июля в 12:10
Происшествия

Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки

Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

Подозреваемая в мошенничестве экс-полковник МВД сбежала в Грузию

Известно, что 38-летняя экс-полицейская сбежала за пределы РФ и в настоящее время она скрывается от следствия в Грузии.
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие

Погибшие подводники служили в Петергофе

Обновлено вчера в 19:32
Политика

Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству»

Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 12:13
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено вчера в 09:47
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в столице Туниса

Обновлено вчера в 19:00
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто

Обновлено в 00:38
Авто

«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 23:32
Общество

Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено вчера в 22:52
Общество

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено вчера в 11:36
Футбол

«Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту»

Условия, на которых Зе Луиш перешёл в «Порту», не разглашаются. 28-летний форвард играл за «Спартак» с 2015 года.
Обновлено вчера в 08:51
Общество

Глава Октябрьского района Уфы подал в отставку после критики Хабирова

Глава Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов, которого сегодня на оперативном совещании в Правительстве РБ раскритиковал Радий Хабиров, подал в отставку.
Обновлено вчера в 14:01
Теннис

Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей

В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено вчера в 07:41
Общество

Появились первые кадры полного солнечного затмения

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

На Украине упал военный самолет

В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны.
Обновлено вчера в 13:32
Кино

Создатель «Дамбо» умер в возрасте 105 лет

Обновлено вчера в 23:25
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

ГИБДД создаст рабочую группу, которая проанализирует правила дорожного движения и при необходимости подскажет, как их улучшить, сообщил в эфире Авторадио глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено вчера в 08:52
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Шоу-бизнес

Елена Перминова разделась на вечеринке в Париже

Очередным поводом стала Неделя моды в Париже, а точнее, вечеринка Carine Roitfeld Parfums, посвященная новому аромату.
Обновлено вчера в 02:10
Спорт

Девять человек пострадали при обрушении на спортивных играх в Якутии

Девять человек пострадали во время республиканских VII Спортивных игр в многофункциональном спортивном зале имени Н. Захарова-Сахаачча в Амгинском улусе Якутии в результате обрушения деревянной конструкции, сообщает РИА "Новости" .
Обновлено вчера в 23:57
Экономика

Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов

В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено 01 июля в 17:04
Политика

Украинский ЦИК может пересмотреть решение по Шарию

Решение украинского ЦИК о регистрации видеоблогера Анатолия Шария в качестве кандидата в депутаты Верховной рады может быть отменено, сообщает 3 июля УНИАН.
Обновлено вчера в 22:48
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено вчера в 01:50
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