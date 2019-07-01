В Белу-Оризонте сборная Бразилии обыграла Аргентину в полуфинальном матче Кубка Америки по футболу. Матч обе команды начали достаточно осторожно. Первые 15 минут бразильцы больше владели мячом, однако серьезных моментов у ворот голкипера аргентинцев Армани не создали.

Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки

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