Футбол
Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матчеSoccer.ru вчера в 14:56
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Бразилия — Панама. Прогноз (к. 1.85) и ставки на товарищеский матч 23 марта 2019 года
LiveSport.ru21 марта в 22:00
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
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По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
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Великобритания и Китай окажут помощь пострадавшим в результате циклона «Идай» в Зимбабве
Послы Великобритании и Китая в Зимбабве заявили о готовности оказать помощь стране, пострадавшей от последствий тропического циклона "Идай" в юго-восточной Африке.
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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
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Общество
The Prodigy позвали фанатов повеселиться на похоронах Кита Флинта
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Происшествия
Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча
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Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт
Министр культуры РФ Владимир Мединский отреагировал на предложение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова разогнать Минкульт.
Обновлено вчера в 08:15
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Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
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Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
Обновлено вчера в 01:35
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В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
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Навальный сообщил о слежке со стороны «пригожинских»
Люди, предположительно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, регулярно следят за политиком Алексеем Навальным.
Обновлено вчера в 19:29
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Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Наука
Палеонтологи обнаружили останки самого крупного тираннозавра в мире
Самым крупным в мире оказался скелет тираннозавра рекса, обнаруженный еще в 1991 году.
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Гидролаборатория для тренировок космонавтов в условиях моделируемой невесомости была открыта в 1980 году.
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Обновлено 21 марта в 02:36
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Хоккей
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"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
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Год назад в Омске прошла церемония открытия частного хосписа "Радуга". Это первый подобный центр за Уралом.
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Очевидцы сообщили о стрельбе в Сан-Франциско
Очевидцы сообщили о стрельбе в американском городе Сан-Франциско штата Калифорния.
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В Индии обеспокоены отставанием от Пакистана в развитии ВВС
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Общество
В Алеппо восстанавливают производство холодильного оборудования
Предприятие по производству холодильного оборудования Джамаата ар-Роузи находится в районе Шейх-Наджар города Алеппо.
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Происшествия
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Российски певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе.
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