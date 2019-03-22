Футбол

Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матчеSoccer.ru вчера в 14:56

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Панамы в товарищеском матче.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бразилия впервые за 18 лет не смогла обыграть сборную из Центральной Америки

Sports.ruвчера в 15:40

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Панамы в товарищеском матче

Советский спортвчера в 14:55

Тите: рассчитывал на более креативную игру Бразилии

Чемпионатвчера в 16:59

Бразилия не смогла обыграть Панаму

Евро-футбол.рувчера в 14:56

Бразилия впервые за 18 лет не обыграла сборную из Центральной Америки

Спорт-Экспрессвчера в 17:09

Бразилия – Панама: сколько забьют команды?

Все про Спорт ру22 марта в 11:39

Бразилия — Панама. Прогноз (к. 1.85) и ставки на товарищеский матч 23 марта 2019 года

LiveSport.ru21 марта в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Происшествия

Стала известна причина паники в парижском Диснейленде

Обновлено вчера в 21:56
Общество

Синоптики предупредили о «рецидиве зимы» в Москве на следующей неделе

В Москве в середине следующей недели произойдет «рецидив зимы» — за сутки в столице выпадет около трети мартовской нормы осадков в виде мокрого снега.
Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Общество

Великобритания и Китай окажут помощь пострадавшим в результате циклона «Идай» в Зимбабве

Послы Великобритании и Китая в Зимбабве заявили о готовности оказать помощь стране, пострадавшей от последствий тропического циклона "Идай" в юго-восточной Африке.
Обновлено вчера в 08:44
Спорт

Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено вчера в 15:04
Общество

The Prodigy позвали фанатов повеселиться на похоронах Кита Флинта

Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча

Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт

Министр культуры РФ Владимир Мединский отреагировал на предложение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова разогнать Минкульт.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол

«Наполи» требует за Кулибали 150 миллионов

Обновлено вчера в 23:32
Культура

Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками

Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
Обновлено вчера в 01:35
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено вчера в 03:19
Общество

Навальный сообщил о слежке со стороны «пригожинских»

Люди, предположительно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, регулярно следят за политиком Алексеем Навальным.
Обновлено вчера в 19:29
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Наука

Палеонтологи обнаружили останки самого крупного тираннозавра в мире

Самым крупным в мире оказался скелет тираннозавра рекса, обнаруженный еще в 1991 году.
Обновлено вчера в 21:38
Общество

Гидролабораторию для подготовки космонавтов откроют в начале лета

Гидролаборатория для тренировок космонавтов в условиях моделируемой невесомости была открыта в 1980 году.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес

Сегодня на Троекуровском кладбище похоронят Юлию Началову

Обновлено 21 марта в 02:36
Политика

Порошенко призвали покаяться на коленях

Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой

Обновлено в 00:35
Политика

С зарубежных счетов Венесуэлы похитили 30 миллиардов долларов

За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы было похищено более 30 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой назвал виновного в смерти певицы

Обновлено вчера в 16:13
Хоккей

«Питтсбург» без Малкина обыграл «Даллас» Радулова

"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:15
Здоровье

"Здесь умирают дети!" Единственный хоспис за Уралом не может открыться год

Год назад в Омске прошла церемония открытия частного хосписа "Радуга". Это первый подобный центр за Уралом.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Очевидцы сообщили о стрельбе в Сан-Франциско

Очевидцы сообщили о стрельбе в американском городе Сан-Франциско штата Калифорния.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

В Индии обеспокоены отставанием от Пакистана в развитии ВВС

Обновлено вчера в 06:18
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

Обновлено вчера в 06:06
Общество

В Алеппо восстанавливают производство холодильного оборудования

Предприятие по производству холодильного оборудования Джамаата ар-Роузи находится в районе Шейх-Наджар города Алеппо.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Внуки двух маршалов подадут заявление в СКР на Comedy Woman

Обновлено вчера в 02:34
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Обновлено в 01:02
Музыка

Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»

Российски певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе.
Обновлено в 00:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное