Футбол
Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матчеSoccer.ru вчера в 14:56
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бразилия — Панама. Прогноз (к. 1.85) и ставки на товарищеский матч 23 марта 2019 года
LiveSport.ru21 марта в 22:00
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Культура
Назван секрет успеха фильмов с Бредом Питтом. Главное правило ‐ почаще есть
Обновлено вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Катя Лель рассказала, что подарила Юлии Началовой дочь перед смертью
Смерть подруги для знаменитости стала настоящим ударом. Недавно Катя Лель поделилась достаточно личной для покойной Началовой информацией.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
Взрыв на химзаводе в Китае повредил почти 3 тысячи домов
В результате взрыва на химическом заводе в Китае оказались повреждены около трех тысяч зданий.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
В Таиланде открылись избирательные участки на парламентских выборах
Избирательные участки открылись в 8 часов утра (04.00 мск) в Таиланде на первых с 2011 года всеобщих парламентских выборах.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
На Украине предложили Порошенко покаяться на коленях
В партии отметили, что за пять лет своего президентства Порошенко не выполнил ни одного предвыборного обещания, а только привел страну к расколу войной в Донбассе.
Обновлено вчера в 20:14
Общество
ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии
Обновлено вчера в 13:31
Авто
В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9
Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие
Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео
Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки
Обновлено вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в мусульманском наряде устроила фотосессию в Абу-Даби
Как отметила Анфиса Чехова, в Абу-Даби она сделала очень много красивых фотографий на фоне пустыни, поэтому не смогла выбрать из них самые привлекательные.
Обновлено вчера в 07:36
Армия и оружие
СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии
В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено вчера в 18:03
Спорт
Биатлонист Симон Фуркад объявил о завершении карьеры
Обновлено вчера в 16:14
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Трехлетняя дочь Климовой полюбила «парня молодого»
Актриса выложила в Instagram видео с участием своей трехлетней дочери.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Россиянин рассказал о ситуации на терпящем бедствие в Норвегии лайнере
Россиянин Аман Мулдашев, являющийся одним из членов экипажа круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, рассказал о ходе спасательной операции.
Обновлено вчера в 21:50
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено 22 марта в 17:14
Армия и оружие
Японии понадобились конвертопланы Osprey для операций за рубежом
Обновлено вчера в 22:41
Здоровье
Употребление перца чили способствует продлению жизни
Люди, употребляющие перец чили, повышают свои шансы на продление жизни, - согласно данным проведенного исследования, они живут на 12-14% дольше по сравнению с теми, кто не любит и не ест острую пищу.
Обновлено 22 марта в 13:50
Политика
Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцев
Протестующие требуют нового референдума по Brexit, так как считают, что затянувшийся трехлетний процесс выхода из Еврозоны вводит страну в политический кризис и угрожает отставкой премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Кормухина рассказала о разговоре с Долиной на похоронах Началовой
Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина рассказала о своем разговоре с родителями умершей Юлии Началовой и с певицей Ларисой Долиной.
Обновлено вчера в 10:26
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой назвал виновного в смерти певицы
Обновлено вчера в 16:13
Кино
Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»
Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Футбол
Сборная России U17 разгромила Шотландию в Элитном раунде ЧЕ-2019
23 марта юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) провела матч против сверстников из Шотландии на стадии Элитного раунда чемпионата Европы — 2019.
Обновлено вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Матвиенко призвала «не переходить грань приличия» при критике власти
Оба документа Совет Федерации одобрил 13 марта.
Обновлено вчера в 05:19
Баскетбол
Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» разгромить «Голден Стэйт»
Самым результативным игроком встречи стал форвард "Маверикс" Лука Дончич, который сделал трипл-дабл - 23 очка, 11 подборов и 10 передач.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Экономике США предсказано падение из-за Boeing
Аналитики одного из самых крупных банков в мире JP Morgan Chase предупредили, что проблемы корпорации Boeing могут сильно повлиять на американскую экономику в целом.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено вчера в 10:15
Хоккей
«Сент-Луис» прервал победную серию «Тампы» из семи матчей
Обновлено вчера в 23:02
Авто
Москвич‑402 — что наши инженеры срисовали у Опеля
Московская баллада Москвичи семейств 402, 407 и 403 относятся к числу самых оригинальных и самобытных автомобилей Советского Союза.
Обновлено вчера в 23:00