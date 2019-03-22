Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матчеSoccer.ru вчера в 14:56

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Панамы в товарищеском матче.

Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матче

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