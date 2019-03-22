Футбол
Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матчеSoccer.ru вчера в 14:56
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Бразилия — Панама. Прогноз (к. 1.85) и ставки на товарищеский матч 23 марта 2019 года
LiveSport.ru21 марта в 22:00
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Политика
Украина усилила меры безопасности на границе с Россией перед выборами
Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии президентских выборов.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»
Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» забили Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.
Обновлено в 01:09
Религия
Безруков окрестил «жалкой кучкой» протестующих против храма-на-драме
Сергей Безруков прокомментировал слухи о том, что он участвовал в молебне на месте строительства храма-на-драме в Екатеринбурге за деньги.
Обновлено в 02:18
Политика
В Таиланде стартовали парламентские выборы
В Таиланде началось голосование на первых с 2011 года парламентских выборах.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Судане загорелся президентский дворец
В столице Судана Хартуме загорелось историческое здание президентского дворца.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу
Обновлено вчера в 23:43
Кино
В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Венесуэла испытывает 85%-й дефицит лекарств
Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что его страна обеспечивает себя лекарствами на 70%, а также анонсировал поставку лекарств из России.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
В Испании задержали грабивших банки мужчин в возрасте 80 и 73 лет
В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин в возрасте 80 и 73 лет, которые ограбили два банка в Барселоне на общую сумму € 77 тыс. Об этом говорится на странице Национальной полиции Испании в Facebook.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
В МИРЭС назвали Россию энергетической сверхдержавой
Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай заявил, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии
24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Музыка
Киркоров в Брянске восхитил поклонников после томительного ожидания
С восхищением приняли брянские поклонники концерт «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова, который состоялся в ледовом дворце «Брянск».
Обновлено в 02:17
Авто
Эксперты назвали признаки некачественного бензина
По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено 21 марта в 06:28
Происшествия
Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте
Обновлено вчера в 14:55
Культура
Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками
Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия
Пожирающих друг друга котов нашли в квартире в Тагиле
Обновлено вчера в 13:53
Политика
В Госдуме прокомментировали идею Шнурова о роспуске Минкультуры
Музыкант Сергей Шнуров призвал к роспуску Министерства культуры РФ в силу своей некомпетентности, предположила депутат Госдумы Елена Драпеко.
Обновлено вчера в 16:33
Футбол
Италия обыграла Финляндию на старте отборочного турнира Евро-2020
Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. На 7-й минуте встречи счет открыл хавбек Николо Барелла, на 74-й минуте второй гол забил Мойзе Кин после передачи от Чиннаро Иммобиле.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско
Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы
Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
В Братске пройдёт митинг в защиту озера Байкал
Обновлено 21 марта в 22:20