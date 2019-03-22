Футбол

Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матчеSoccer.ru вчера в 14:56

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Панамы в товарищеском матче.
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Тите «Думал, сборная Бразилии будет действовать более креативно»

Евро-футбол.ру02:41

Бразилия впервые за 18 лет не обыграла сборную из Центральной Америки

Спорт-Экспрессвчера в 17:09

Бразилия — Панама. Прогноз (к. 1.85) и ставки на товарищеский матч 23 марта 2019 года

LiveSport.ru21 марта в 22:00

Тите: рассчитывал на более креативную игру Бразилии

Чемпионатвчера в 16:59

Бразилия впервые за 18 лет не смогла обыграть сборную из Центральной Америки

Sports.ruвчера в 15:40

Бразилия – Панама: сколько забьют команды?

Все про Спорт ру22 марта в 11:39

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Панамы в товарищеском матче

Советский спортвчера в 14:55
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Единоборства

Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»

Обновлено в 01:53
Политика

Украина усилила меры безопасности на границе с Россией перед выборами

Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии президентских выборов.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»

Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» забили Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.
Обновлено в 01:09
Религия

Безруков окрестил «жалкой кучкой» протестующих против храма-на-драме

Сергей Безруков прокомментировал слухи о том, что он участвовал в молебне на месте строительства храма-на-драме в Екатеринбурге за деньги.
Обновлено в 02:18
Политика

В Таиланде стартовали парламентские выборы

В Таиланде началось голосование на первых с 2011 года парламентских выборах.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:58
Происшествия

В Судане загорелся президентский дворец

В столице Судана Хартуме загорелось историческое здание президентского дворца.
Обновлено вчера в 12:41
Общество

На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу

Обновлено вчера в 23:43
Кино

В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»

За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

Венесуэла испытывает 85%-й дефицит лекарств

Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что его страна обеспечивает себя лекарствами на 70%, а также анонсировал поставку лекарств из России.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия

Сломавшийся эскалатор в парижском Диснейленде вызвал панику и давку

Обновлено в 01:12
Политика

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия

В Испании задержали грабивших банки мужчин в возрасте 80 и 73 лет

В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин в возрасте 80 и 73 лет, которые ограбили два банка в Барселоне на общую сумму € 77 тыс. Об этом говорится на странице Национальной полиции Испании в Facebook.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

В МИРЭС назвали Россию энергетической сверхдержавой

Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай заявил, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие

20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии

24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Политика

Порошенко призвали покаяться за принесенные украинцам страдания

Обновлено в 02:15
Музыка

Киркоров в Брянске восхитил поклонников после томительного ожидания

С восхищением приняли брянские поклонники концерт «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова, который состоялся в ледовом дворце «Брянск».
Обновлено в 02:17
Авто

Эксперты назвали признаки некачественного бензина

По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено 21 марта в 06:28
Происшествия

Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

Обновлено вчера в 14:55
Культура

Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками

Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия

Пожирающих друг друга котов нашли в квартире в Тагиле

Обновлено вчера в 13:53
Политика

В Госдуме прокомментировали идею Шнурова о роспуске Минкультуры

Музыкант Сергей Шнуров призвал к роспуску Министерства культуры РФ в силу своей некомпетентности, предположила депутат Госдумы Елена Драпеко.
Обновлено вчера в 16:33
Футбол

Италия обыграла Финляндию на старте отборочного турнира Евро-2020

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. На 7-й минуте встречи счет открыл хавбек Николо Барелла, на 74-й минуте второй гол забил Мойзе Кин после передачи от Чиннаро Иммобиле.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско

Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы

Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено вчера в 09:30
Общество

В Братске пройдёт митинг в защиту озера Байкал

Обновлено 21 марта в 22:20
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