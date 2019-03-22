Футбол
Бразилия и Панама сыграли вничью в товарищеском матчеЧемпионат 15:07
Сборная Бразилии сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Панамы. Встреча, проходившая в Порту (Португалия) на стадионе "Драгау", завершилась со счётом 1:1. Бразильцы вышли вперёд на 32-й минуте, когда отличился Лукас Пакета, которому ассистировал Каземиро.
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Бразилия — Панама. Прогноз (к. 1.85) и ставки на товарищеский матч 23 марта 2019 года
LiveSport.ru21 марта в 22:00
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
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