Бразилия и Панама сыграли вничью в товарищеском матчеЧемпионат 15:07

Сборная Бразилии сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Панамы. Встреча, проходившая в Порту (Португалия) на стадионе "Драгау", завершилась со счётом 1:1. Бразильцы вышли вперёд на 32-й минуте, когда отличился Лукас Пакета, которому ассистировал Каземиро.

Бразилия и Панама сыграли вничью в товарищеском матче

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