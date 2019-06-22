Футбол
Бразилия благодаря разгрому Перу вышла в плей-офф Кубка АмерикиЕвро-футбол.ру вчера в 17:27
Бразилия разгромила Перу (5:0) в финальном матче группового этапа Кубка Америки. Авторами голов стали Каземиро, Фирмино, Эвертон, Алвес и Виллиан. Набрав 7 очков бразильцы вышли в плей-офф Кубка Америки с первого места, Венесуэла набрав 5 очков, также сыграет в плей-офф.
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Дани Алвес считает, что у Бразилии в 1/4 финала Кубка Америки в любом случае будет сложный соперник
Спорт-Экспрессвчера в 21:38
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