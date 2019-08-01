Футбол
Бразилец из сборной России ответил противникам натурализацииLenta.ru 03:46
Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме ответил на критику натурализации футболистов.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Армия и оружие
Военные рассчитывают потушить пожары в Сибири за пять суток
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Экономика
В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов
Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.
Обновлено в 04:45
Политика
МИД Малайзии призвал отказаться от обвинений против РФ по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
Великобритания создает подразделение для борьбы с российскими хакерами
Британская армия создает в деревне Апавон графства Уилтшир подразделение из 14,5 тысяч специалистов для противодействия якобы имеющим место российским кибератакам и пропаганде в Интернете.
Обновлено в 04:33
Футбол
«Тоттенхэм» по пенальти обыграл «Баварию» и стал победителем Audi Cup
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено вчера в 05:58
Наука
Найден новый способ замедлить старение
Исследователи считают, что терапия способна замедлить процесс старения, защитив от ряда возрастных заболеваний — высокого артериального давления, мерцательной аритмии и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено 30 июля в 03:03
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Минувший июль был самым холодным в Москве в XXI веке
Ранее сообщалось, что последний день июля стал самым холодным в Москве по меньшей мере за 70 лет.
Обновлено в 06:14
Происшествия
«У меня была зарплата по 500 тысяч»: убийца красавицы-блогерши закатил истерику
33-летний Максим Гареев, арестованный по делу об убийстве Екатерины Караглановой, похвастался образованностью и высоким заработком.
Обновлено в 07:02
Экономика
Новый класс заёмщиков выявлен в России
Новый класс заёмщиков, условно называемых «маргиналами», формируется в России.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Космос
Россия приступила к подготовке запуска нового модуля «Наука» к МКС
Россия приступила к непосредственной подготовке к запуску к МКС нового многофункционального лабораторного модуля (МЛМ), сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:34
Общество
Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров
«Наиболее важный и неожиданный результат был в том, что для коррупционных преступников значимость материального благосостояния была весьма невысока, вопреки всем стереотипам», — заявила ведущий специалист университета прокуратуры.
Обновлено в 07:22
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту с дорожными камерами
В Госавтоинспекции запустили проект — карту со всеми камерами, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:27
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»
Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Космос
Дым от сибирских пожаров достиг Аляски и Канады
Колин Сефтор, специалист по изучению атмосферы Центра космических полётов имени Годдарда, сообщил, что дым замечен вдоль западного побережья Канады, над восточной частью Тихого океана, а также над крупными городами – Ванкувером (Канада) и Сиэтлом (США).
Обновлено в 07:34
Происшествия
На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги
Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Политика
Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit
Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
Обновлено вчера в 20:52