Футбол

Бразилец из сборной России ответил противникам натурализацииLenta.ru 03:46

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме ответил на критику натурализации футболистов.
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Гилерме — о сборной России: «Давление на меня намного сильнее, так как я нерусский»

Sport24.ru03:02

Бразилец из сборной России ответил противникам натурализации

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Гилерме: Россия — очень патриотичная страна

RT на русском04:06

Маринато Гилерме: «Я не русский, поэтому и давление в сборной намного больше»

Матч ТВ04:33

Гилерме рассчитывает поехать на ЧЕ-2020 основным вратарем сборной России по футболу

ТАСС03:33
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
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Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину

Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
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Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Минобороны поднимет в 1,5 раза оклады некоторым контрактникам

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ряд категорий контрактников с 1 сентября будет получать ежемесячную надбавку к денежному содержанию с размере 50%.
Обновлено в 05:36
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика

Южнокорейские чипмейкеры в тупике — нет достойной альтернативы поставкам из Японии

Южнокорейские производители чипов, Samsung и SK Hynix, зашли в тупик в поисках альтернативы для ключевых материалов из Японии, на экспорт которых японские власти ввели ограничения, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 06:10
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в ответном матче Лиги Европы

Обновлено в 02:34
Путешествия

Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии

На пляжи Сардинии вернулись десять тонн морского песка и камней, которые туристы годами пытались вывезти с местных курортов.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

Площадь лесных пожаров в России превысила 3 млн га

Обновлено в 05:05
Здоровье

Названы фрукты и ягоды, которые следует есть в августе

Обновлено в 06:10
Политика

Захарова ответила на заявление МИД Франции о протестах в Москве

МИД Франции с негодованием отреагировал на акции протеста, которые прошли в Москве 27 июля.
Обновлено в 02:31
Театры

Константин Богомолов впервые проведет сбор труппы Театра на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов впервые в качестве художественного руководителя столичного Театра на Малой Бронной соберет труппу.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
Обновлено в 04:52
Авто

Maserati обновила план выпуска новых моделей

Обновленный продуктовый план руководство Maserati представило в рамках отчета о деятельности компании за второй квартал 2019 года.
Обновлено в 04:46
Авто

Построена самая быстрая газонокосилка в РФ

Специалистам компании Husqvarna удалось построить самую быструю газонокосилку в России, которая получила название «Дикая Клара».
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии

Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Баскетбол

ЦСКА подписал контракт с баскетболистом Бейкером

Обновлено в 04:33
Экономика

Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект «Арктик СПГ 2»

Обновлено в 05:51
Общество

Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»

Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 13:28
Общество

В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами

Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»

Обновлено в 04:22
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки

Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Политика

Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров

Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

На Кольцевой линии метро решили достроить станцию «Суворовская»

Обновлено в 03:19
Здоровье

ВИЧ-инфицированным не помогают аукционы

Пациенты просят премьера скорректировать цены на препарат ламивудин В середине июля в третий раз были объявлены несостоявшимися аукционы на закупку одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных — ламивудина.
Обновлено вчера в 18:22
Футбол

«Зенит» согласовал с «Барселоной» трансфер Малкома

Бразильский нападающий «Барселоны» Малком в ближайшее время станет игроком «Зенита». Стороны уже согласовали все детали трансфера.
Обновлено вчера в 08:03
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено вчера в 01:40
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Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача

В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
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Российский и бразильский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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