Футбол
Бразилец из сборной России ответил противникам натурализацииLenta.ru 03:46
Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме ответил на критику натурализации футболистов.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Минобороны поднимет в 1,5 раза оклады некоторым контрактникам
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ряд категорий контрактников с 1 сентября будет получать ежемесячную надбавку к денежному содержанию с размере 50%.
Обновлено в 05:36
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика
Южнокорейские чипмейкеры в тупике — нет достойной альтернативы поставкам из Японии
Южнокорейские производители чипов, Samsung и SK Hynix, зашли в тупик в поисках альтернативы для ключевых материалов из Японии, на экспорт которых японские власти ввели ограничения, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 06:10
Путешествия
Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии
На пляжи Сардинии вернулись десять тонн морского песка и камней, которые туристы годами пытались вывезти с местных курортов.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Площадь лесных пожаров в России превысила 3 млн га
Обновлено в 05:05
Здоровье
Названы фрукты и ягоды, которые следует есть в августе
Обновлено в 06:10
Политика
Захарова ответила на заявление МИД Франции о протестах в Москве
МИД Франции с негодованием отреагировал на акции протеста, которые прошли в Москве 27 июля.
Обновлено в 02:31
Театры
Константин Богомолов впервые проведет сбор труппы Театра на Малой Бронной
Режиссер Константин Богомолов впервые в качестве художественного руководителя столичного Театра на Малой Бронной соберет труппу.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
Обновлено в 04:52
Авто
Maserati обновила план выпуска новых моделей
Обновленный продуктовый план руководство Maserati представило в рамках отчета о деятельности компании за второй квартал 2019 года.
Обновлено в 04:46
Авто
Построена самая быстрая газонокосилка в РФ
Специалистам компании Husqvarna удалось построить самую быструю газонокосилку в России, которая получила название «Дикая Клара».
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с баскетболистом Бейкером
Обновлено в 04:33
Экономика
Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект «Арктик СПГ 2»
Обновлено в 05:51
Общество
Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»
Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 13:28
Общество
В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами
Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 05:29
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки
Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Здоровье
ВИЧ-инфицированным не помогают аукционы
Пациенты просят премьера скорректировать цены на препарат ламивудин В середине июля в третий раз были объявлены несостоявшимися аукционы на закупку одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных — ламивудина.
Обновлено вчера в 18:22
Футбол
«Зенит» согласовал с «Барселоной» трансфер Малкома
Бразильский нападающий «Барселоны» Малком в ближайшее время станет игроком «Зенита». Стороны уже согласовали все детали трансфера.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено вчера в 01:40
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54