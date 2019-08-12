Футбол
Бразилец Малком допустил возможность выступления за сборную РоссииVprognoze.ru 08:44
Бразильский нападающий «Зенита» Малком ответил на вопрос о возможной натурализации и выступлении за сборную России. Сейчас 22-летний футболист не заигран за сборную Бразилии.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
Обновлено в 09:01
Авто
Peugeot запатентовал в России новый универсал
Компания Peugeot запатентовала в России универсал Peugeot 508 нового поколения, представленный на Парижском автосалоне в 2018 году.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Красноярске локализовали крупный пожар на складе
Пожар на рынке в Красноярске площадью в 2,5 тысячи квадратных метров локализован, сообщил журналистам начальник первой пожарно-спасательной части Красноярска Роман Либерт.
Обновлено в 09:04
Экономика
Насколько снизились доходы от туризма в Грузии – данные от TBC Research
По оценкам TBC Research, доходы от туризма в июле, снизились от 5% до 0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет до 20 миллионов долларов.
Обновлено 09 августа в 13:18
Культура
«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Политика
Порошенко заявил о готовности пройти через детектор лжи в прямом эфире
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов пройти через детектор лжи в прямом эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 07:16
Экономика
Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%
Основными драйверами роста ВВП РФ во втором квартале 2019 года стали добыча полезных ископаемых (рост на 3,3%), обрабатывающие производства (рост на 2,4%) и пассажирооборот (рост на 7,7%), говорится в материалах ведомства, представленных журналистам на брифинге в Росстате.
Обновлено в 09:06
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Политика
Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»
Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Хоккей
Кучеров признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network
Журналисты NHL Network признали российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова лучшим крайним форвардом НХЛ.
Обновлено в 04:10
Политика
Россияне назвали важнейшее событие 1989 года
Больше половины опрошенных россиян считают самым важным событием 1989 года вывод советских войск из Афганистана.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Детский омбудсмен взял под контроль дело о поджоге девочки в Кузбассе
Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын взял под личный контроль расследование инцидента с пятилетней жительницей Новокузнецка, получившей термические ожоги во время игры на улице.
Обновлено в 08:17
Политика
РКН потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил в американскую компанию Google письмо, в котором требует прекратить использование видеохостинга YouTube для рекламы незаконных акций.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Футбол
Чемпионат России. «Ростов» принимает «Крылья Советов»
Чемпионат России 5-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Обновлено 10 августа в 02:10
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Бывший муж и сын Алены Водонаевой перестали выходить на связь
37-летняя телеведущая Алена Водонаева пожаловалась на бывшего мужа, который увез их общего сына в Казахстан и перестал выходить на связь.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
Киевский гипермаркет продавал дневник с картой Украины без Крыма
В магазине продавался школьный дневник с изображением карты Украины, но на ней не было «оккупированного» Крыма.
Обновлено в 05:20
Футбол
Спартаковец Бакаев попал в сферу интересов «Удинезе»
Обновлено в 09:11
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Vivo iQoo Pro получил Snapdragon 855 Plus и флэш-память UFS 3.0
Сетевой информатор добавил, что смартфон Vivo iQoo Pro оснащен новейшей однокристальной системой Snapdragon 855 Plus, а также очень быстрой флэш-памятью UFS 3.0.
Обновлено в 07:56