Футбол

Бразилец Малком допустил возможность выступления за сборную РоссииVprognoze.ru 08:44

Бразильский нападающий «Зенита» Малком ответил на вопрос о возможной натурализации и выступлении за сборную России. Сейчас 22-летний футболист не заигран за сборную Бразилии.
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Малком допустил выступление за сборную России

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